순방 마친 李대통령, 서울로…인도·베트남과 미래협력 기반마련

이재명 대통령은 24일(현지시간) 5박 6일간의 인도·베트남 국빈 방문 일정을 마무리하고 귀국 비행기에 탑승했다.



이번 순방에서 이 대통령은 대표적 '고속 성장국'인 두 국가 정상과 신뢰를 다지고 미래지향적 협력을 약속함으로써 한국 경제의 지속적 성장을 담보할 포석을 뒀다.

인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항 공군 1호기에서 환송객들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

항만 개발과 신규 원전 건설 등 각국이 추진하는 대형 인프라 사업에 한국 기업이 참여할 계기를 마련했으며 불안정한 국제 정세 속 공급망 안정화를 꾀하는 성과도 남겼다.



이 대통령은 지난 19일 인도에 도착해 이튿날 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 가졌다.



회담을 계기로 양국 정부는 장관급 경제협력 플랫폼 '산업협력위원회'를 설치하고 핵심광물 및 원전 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 부처 간 항만 인프라 개발을 위한 협력체계도 마련됐다.



이 대통령은 "양국의 교역은 인도의 거대한 경제 규모에 비해 충분하지 않은 수준"이라며 교역 규모를 두배 이상으로 늘리겠다는 계획을 밝혔다.



이후 베트남으로 이동한 이 대통령은 22일 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 가졌고, 23일에는 베트남 총리·국회의장과 각각 면담함으로써 서열 1∼3위를 모두 만났다.



정상회담을 계기로 양국은 신규원전 건설과 전력 인프라 분야의 협력을 강화하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 희토류 매장량 세계 5∼6위의 베트남과 긴밀한 공조 체계도 마련하기로 했다.



청와대는 작년 8월 새 정부 첫 국빈으로 럼 서기장을 초대한 데 이어, 럼 서기장이 재선 성공 후 첫 국빈으로 이 대통령을 초청해 양국 정상의 특별한 신뢰 관계가 입증됐다고 평가한다.



이 대통령은 24일 정상 부부간 친교 일정을 마지막으로 모든 일정을 마무리하고 서울행 전용기에 올랐다.



귀국 후에는 중동 전쟁으로 인한 후폭풍을 최소화하는 한편 부동산 시장 정상화를 위한 후속 정책을 마련하는 등 국내 현안 관리에 집중할 것으로 보인다.

<연합>

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