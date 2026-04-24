NH농협금융, 1분기 순이익 22% 오른 8688억원…기업은행은 기대치 하회

NH농협금융지주가 올해 1분기 순이익 8688억원, 전년 동기 대비 21.7% 증가한 실적을 24일 공시했다.

금융지주들의 1분기 실적이 역대 최대를 보이는 흐름 속에서 NH농협금융의 성적은 기존 최대치였던 2023년 1분기(9471억원)에는 다소 못 미쳤다.

이자이익은 2조1143억원으로 1년 전보다 7.3% 증가했다. 핵심 예금 확대와 기업 여신 중심 포트폴리오 강화로 순이자마진(NIM)이 개선되면서다.

비이자이익은 9036억원으로 51.3% 늘었으며, 이 중 수수료이익이 7637억원으로 60.5% 급증한 영향이 컸다. 주식 거래 브로커리지 수익 증가와 자산운용 운용자산(AUM) 확대 덕분이다.

농협금융 관계자는 “시장 변동성 확대와 글로벌 지정학적 갈등 심화에도 주요 사업 부문의 고른 성장으로 그룹 수익성이 크게 개선됐다”고 평가했다.

수익성 지표인 자기자본이익률(ROE·농업지원사업비 부담 전)은 11.85%로, 1년 전보다 1.21%포인트 상승했다.

계열사별 실적으로는 NH농협은행의 1분기 순이익이 5577억원으로 작년 동기보다 0.6% 증가했다. 농협생명은 272억원으로 58.2% 감소한 반면 농협손해보험은 399억원으로 95.6%, NH투자증권은 4757억원으로 128.5% 각각 급증했다.

이날 IBK기업은행은 2026년 1분기 연결기준 당기순이익에서 전년 동기 대비 7.5% 감소한 7534억원을 시현했다고 밝혔다. 이는 역대 최대 규모였던 지난해 1분기 실적의 역기저효과에 중동사태에 따른 환율 변수의 영향이 겹친 탓으로 풀이된다.

기업은행에 따르면 지난 달 말 원·달러 환율 급등에 따른 환차손 확대 등 악재에도 은행 본업 부문인 이자이익은 조달비용 감축을 통해 반등했다. 유망 혁신 기업에 대한 지속적인 투자 결과 유가증권 평가익이 증대되는 등 그간의 수익 다각화 노력이 성과로 나타났다는 설명이다.

이에 따라 실적은 둔화했음에도 중소기업금융 부문 리딩뱅크 자리는 공고히 다졌다.

기업은행 관계자는 “IBK형생산적 금융 30-300 프로젝트를 통해 환율 및 유가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지속 지원할 것이며 3월에 공시한 바와 같이 7월 31일을 배당기준일로 분기배당을 최초 도입할 계획”이라고 밝혔다.

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