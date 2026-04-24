백악관 "中이 美 AI기술 훔친 증거 확보"…中 "美, 편견 버려야"

미국 도널드 트럼프 행정부가 23일(현지시간) 중국의 기업들이 미국의 인공지능(AI) 기술을 훔치고 있다고 비난했다.



마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "미국은 주로 중국을 비롯해 외국 업체들이 미국의 AI를 훔치기 위해 대규모 증류(distillation) 캠페인을 벌이고 있다는 증거를 확보했다"고 했다.

사진=로이터연합뉴스

크라치오스 실장은 이어 "우리는 미국의 혁신을 보호하기 위한 행동에 나설 것"이라고 밝혔다.



백악관이 이처럼 직접 중국을 콕 집어 비난하고 나선 것은 트럼프 대통령의 중국 방문을 20여일 남긴 상황에서 나온 것이어서 주목된다.



앞서 미국의 대표적 AI 선도 빅테크인 오픈AI와 앤트로픽, 구글 등은 중국의 첨단 AI 모델 '베끼기'에 공동대응하고 있다는 보도가 최근 나온 바 있다.



블룸버그 통신은 이들 3사가 2023년 마이크로소프트(MS)와 함께 설립한 비영리 단체 '프런티어 모델 포럼'을 통해 중국의 AI 기술 탈취 관련 정보를 공유하고 있다고 보도했다.



이들이 모으는 정보는 중국 AI 업체들의 '적대적 증류'와 관련한 것으로, 크라치오스 실장이 지적한 중국 업체의 '대규모 증류 캠페인'과 같은 것이다.



증류란 상위 AI 모델의 답변을 데이터로 삼아 새로운 모델을 훈련하는 기법이다.



오픈AI는 AI 기술 탈취 업체로 중국의 '딥시크'를 지목, 미 연방 하원 중국특별위원회에 이런 내용의 메모를 전달하며 문제를 제기했지만, 크라치오스 실장은 특정 업체명을 거론하지는 않았다.



크라치오스 실장은 중국 등 외국 업체들이 "수만 개의 프록시와 '탈옥'(jailbreaking·AI 시스템이 설정한 보안이나 윤리적 제한을 우회해 악의적인 목적을 수행하도록 유도하는 해킹 기법) 기술을 활용해 조직적 캠페인을 펼치면서 미국의 획기적 발전 기술을 체계적으로 빼가고 있다"고 했다.



그는 또한 "이러한 취약한 기반 위에 설립된 외국 업체들은 그들이 생산하는 모델의 무결성과 신뢰성에 거의 확신을 갖지 못할 것"이라고 덧붙였다.



크라치오스 실장은 또한 "미국 정부는 오픈소스부터 독점적 모델에 이르기까지 경쟁적 생태계에 걸쳐 자유롭고 공정한 AI 기술 발전을 약속하고 있다"고 밝혔다.



중국은 즉각 반발했다.



궈자쿤 중국 외교부 대변인은 24일 정례 브리핑에서 "미국의 언급은 전혀 근거가 없는 것이고 중국 AI 산업 발전의 성취에 대한 먹칠·모략"이라며 "중국은 단호히 반대한다"고 말했다.



궈 대변인은 "우리는 미국이 사실을 존중하고, 편견을 버리기를 촉구한다"며 "중국 과학·기술에 대한 억압을 중단하고, 양국 과학·기술 교류와 협력에 이로운 일을 많이 하기를 촉구한다"고 덧붙였다.

<연합>

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