늑구 합성사진 SNS에 유포해 수색 방해한 40대… “재미 삼아 그랬다”

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'의 가짜 목격 사진을 AI(인공지능)로 제작해 유포한 40대가 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청 사이버수사대는 AI로 조작한 늑대 목격 사진을 생성·유포해 경찰과 소방당국의 수색 업무를 방해한 혐의(위계에 의한 공무집행 방해)로 A(40대)씨를 검거했다고 24일 밝혔다.

지난 8일 대전 오월드 사육장을 탈출한 후 17일 생포된 늑구 모습. 대전시 제공

경찰에 따르면 A씨는 지난 8일 오전 9시18분쯤 대전 중구 오월드 사파리에서 늑대 '늑구'가 탈출하자 늑대가 오월드 네거리 인근 도로를 배회하는 듯한 정교한 조작 사진을 만들어 배포한 혐의를 받는다.

당시 A씨가 유포한 사진은 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 순식간에 확산하며 수색 당국에 보고됐다.

이를 실제 상황으로 오인한 대전시는 당일 오후 1시56분쯤 “늑대가 오월드 네거리 쪽으로 나갔다”는 내용의 긴급 재난 문자를 발송해 시민들의 불안감을 키웠다.

심지어 이 조작 사진은 대전시의 공식 포획 상황 브리핑과 소방당국의 발표 자료에도 그대로 인용됐다.

기존에 오월드 인접 야산을 중심으로 수색을 벌이던 당국은 이 사진을 근거로 수색 범위를 대전 중구 사정동 일대로 급히 변경하고 수색본부까지 옮겼으나 결국 허위 정보로 판명되면서 “포획 적기를 놓쳤다”는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

경찰은 유포된 사진과 오월드 주변 폐쇄회로(CC)TV 자료를 정밀 대조·분석해 사진 속 배경과 실제 지형이 일치하지 않는 점을 포착했다.

이후 AI 프로그램 사용 기록과 게시물 업로드 이력 등을 추적해 A씨를 용의자로 특정해 검거에 성공했다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 “단순히 재미 삼아 그랬다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "허위 정보 유포는 단순한 장난을 넘어 시민의 안전을 지킬 수 있는 골든타임을 뺏는 중대 범죄"라고 말했다.

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