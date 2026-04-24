'나혼자산다' 구성환 "꽃분아 잘 갔지?" 마지막 오열

'나 혼자 산다' 구성환이 반려견 꽃분이를 생각하며 오열한다.

24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 등) 에서는 구성환의 446km 국토대장정 마지막 이야기가 공개된다.

구성환. MBC '나 혼자 산다' 제공

국토대장정의 최종 목적지인 부산 광안리 해수욕장까지 1km를 남겨둔 구성환은 멀리 바다가 보이자 울컥한 마음을 감추지 못한다. 그는 꽃분이 팔찌를 더욱 세게 쥐며 마지막 힘을 쏟아낸다.

마침내 부산 광안리 해수욕장의 모래를 밟으며 446km 국토대장정에 성공한 구성환은 다리가 풀려 털썩 주저앉는다. 지난여름 꽃분이와 함께 추억을 쌓았던 바다의 모습을 한참 두 눈에 담던 그는 "그날 이후로 한 번도 못 봤다"라며 그제야 휴대전화 속 꽃분이의 사진을 꺼내 본다.

구성환은 걷잡을 수 없이 터진 눈물을 쏟아내고, 바다를 향해 "잘 갔지?"라고 외치며 꽃분이에게 마지막 인사를 건넨다. 11년 동안 쌓아온 꽃분이와의 추억과 16박 17일간의 고된 여정이 주마등처럼 스쳐 가며 밀려오는 감정을 고스란히 느끼는 구성환의 모습이 보는 이들의 마음을 울컥하게 만든다.

구성환이 꽃분이에게 전한 마지막 인사는 24일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지