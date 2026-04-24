靑 “5월 중 원유 7462만배럴 확보…수급 차질 우려 말라”

청와대가 24일 국내 원유 수급 현황에 대해 “5월 중 7462만배럴을 확보해 수급 차질에 크게 우려하지 않아도 될 전망”이라고 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 열고 이같이 말하며 “미주, 아프리카 등으로부터 물량도 추가 확보하면서 중동산 원유 의존도를 기존 69%에서 56%로 13%포인트 낮췄다”고 설명했다. 청와대에 따르면 원유 7462만배럴은 작년 월평균 도입량의 87% 수준에 이르는 규모다.

강훈식 대통령 비서실장이 24일 청와대 춘추관에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

원유 운송 항로 다변화도 가속화할 것이라고 밝혔다. 강 실장은 “5월 중 사우디아라비에서 2399만배럴, 아랍에미리트(UAE)에서 1600만배럴을 호르무즈 해협과 무관한 대체 항로를 통해 도입하기로 확정했으며, 정부가 기업들의 도입선 다변화에 대해 지원을 확대하기로 한 만큼 원유 도입선 다변화가 가속화할 것으로 기대된다”고 말했다.

현장의 우려가 큰 아스팔트 수급과 관련해서는 현황 전수조사를 예고했다. 강 실장은 “전수조사를 통해 공사 발주 시기를 조정하고, 민관 협의체를 통해 시급한 공사에 우선적으로 공급하는 방향을 추진하고 있다”고 말했다.

정부가 4차 석유 최고가격을 동결한 것에 대해서는 “청와대 내부에서 많은 토론이 있었다”며 “산식대로만 하면 인상이 필요하지만, 유가를 올리는 것보다 물가가 따라 올라가는 부담이 커서 이를 고려해 결정했다”고 설명했다. 청와대 관계자도 “물가 부담 때문에 동결한 것”이라며 “인하 여력이 있는데 동결했다는 표현은 적절치 않다”고 덧붙였다.

청와대는 핵심 품목별 일 단위 수급 상황을 신호등 방식의 위험도 평가로 관리하고 있다고 밝혔다. 강 실장은 “현재 수급 상황뿐만 아니라 석 달 후 상황을 예측하고 그에 따라 필요한 조치를 선제적으로 준비하고 있다”고 말했다. 특히 나프타와 관련해 “(현재 위험도는 빨간색이지만) 추경에 포함된 나프타 수입 단가 차액 지원 등이 실제로 집행되고 특사 방문을 통해 확보한 나프타 210만t이 4월 말부터 순차적으로 도입되면 한 달 후부터는 신호등이 노란색으로 바뀔 것으로 기대된다”고 전망했다. 청와대는 국내 석유화학 업체 가동률도 나프타 확보 물량이 확대됨에 따라 점차 상향될 수 있을 것으로 보고 있다.

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