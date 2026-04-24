이란, 호르무즈에 기뢰 추가 설치…전쟁 후 두 번째

이란이 최근 호르무즈 해협에 기뢰를 추가로 설치한 것으로 파악됐다고 미국 악시오스가 23일(현지시간) 전했다.

당국자를 인용한 보도에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC) 해군은 이번 주 호르무즈 해협에 기뢰를 부설했다고 보도했다. 이란의 기뢰 부설은 전쟁 발발 이후 두 번째다.

호르무즈 해협 케심섬 해안에 지난 18일 이란의 해협 봉쇄로 발이 묶인 컨테이너선이 보이고 있다. AP연합뉴스

미군이 이란의 기뢰 부설 움직임을 사전에 탐지해 추적했고, 도널드 트럼프 대통령에게 관련 사실을 보고했다. 이후 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박을 대상으로 발포해 격침하라고 미 해군에 지시했다는 사실을 공개했다. 그는 “아무리 소형 선박이라 할지라도 사격해 격침하라고 명령했다. 주저해서는 안 된다”고 강조했다.

미국은 이란 공습 초기에 이란의 대형 기뢰 부설 선박과 기뢰 저장 시설의 90% 이상을 파괴했다고 평가했지만, 해안 지역에는 여전히 기뢰 비축분이 남아 있는 것으로 분석된다. 이란은 기뢰 설치에 어선 크기의 소형 선박을 이용하는 것으로 알려져있다. 미군은 기뢰 제거를 위해 호르무즈 해협에서 수중 드론을 운용하는 한편, 기뢰 대응함을 투입한 상태다.

한편 미 해군의 항공모함 조지 H.W. 부시호가 이날 중동 내 미군을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM) 작전 책임 구역에 도착했다. 중동에 배치된 미국 항공모함이 3척으로 증가함에 따라 이란에 대한 해상 봉쇄는 더욱 강화될 것으로 보인다.

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