추미애 “용인산단 차질 없이 완성”… 삼성 반도체 더 달리나

더불어민주당 추미애 의원이 24일 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 삼성전자 김용관 사장, 삼성전자 백수현 사장, 삼성전자 김완표 사장, 더불어민주당 김현정 의원, 삼성전자 전영현 부회장, 더불어민주당 추미애 의원, 더불어민주당 홍기원 의원, 최원용 평택시장 예비후보, 현근택 용인시장 예비후보. 삼성전자 제공

24일 삼성전자 경기 평택캠퍼스에 방문한 더불어민주당 추미애 의원이 “평택에 이어 용인 반도체 클러스터까지 차질 없이 이어질 수 있도록 행정·입법 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이날 진행된 삼성전자 반도체 생산시설 견학과 간담회에서 추 의원은 반도체 산업 정책 지원 의지를 강조했다.

이번 방문은 국내 반도체 경쟁력과 정책 지원 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 홍기원·김현정 평택 국회의원과 이상식·손명수·부승찬·이언주 용인 국회의원, 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보가 참석했다. 삼성 측에서는 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)과 김용관 사장, 김완표 사장, 백수현 사장 등 주요 주요 경영진이 동석했다.

추 의원은 “반도체 산업은 하루아침에 구축 불가능한 산업”이라며 “전력·용수·인력 등 기반 인프라 결합된 고도의 기술 산업으로 최소 8~10년의 준비가 필요하다”고 밝혔다.

추 의원은 네덜란드 ASML 등 글로벌 기업들의 투자 사례를 언급하며 이들 기업이 경기 남부를 반도체 최적 입지로 선택했다고 강조했다.

전 부회장은 “반도체 산업은 기술 변화 속도가 매우 빠른 산업”이라며 “속도를 맞추지 못하면 경쟁에서 도태될 수 있다”고 말했다.

이어 “삼성전자는 기흥→화성→평택으로 생산 거점을 확장해왔으며 현재 평택캠퍼스는 빠르게 성장하며 상당 부분 채워진 상황”이라며 “정부·지자체 지원이 더해질 경우 기업은 투자와 성과로 보답할 것”이라고 밝혔다.

삼성전자 평택캠퍼스는 단일 단지 기준 세계 최대 규모 반도체 생산 거점 중 하나로, 한국 반도체의 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 전초기지로 평가된다.

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