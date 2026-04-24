현대차, ‘아이오닉 V’ 최초 공개…中 시장 공략 속도

현대자동차가 전용 전기차 브랜드 ‘아이오닉’의 첫 번째 중국 전략형 모델 ‘아이오닉 V’를 공개했다. 현지 맞춤형 모델을 내세워 중국 시장 공략에 박차를 가하겠다는 구상이다.

현대차는 24일(현지시간) 중국국제전람센터 순의관에서 열린 ‘베이징 국제 모터쇼’(오토 차이나 2026)에서 아이오닉 V를 세계 최초로 공개했다.

24일(현지시간) 중국국제전람센터 순의관에서 열린 ‘베이징 국제 모터쇼’(오토 차이나 2026) 현대차 부스에 전시된 ‘아이오닉 V’. 현대차 제공

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 “가장 빠른 개발 속도, 우수한 배터리 공급망, 까다로운 전기차 소비자, 고도화된 혁신 생태계를 모두 갖춘 곳이 바로 중국”이라며 “‘중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해’ 전략을 바탕으로 모빌리티의 미래를 정의해 나갈 것”이라고 했다.

그는 “현대차에 중국은 필수적이고 핵심적인 시장”이라며 “베이징현대에 대한 대규모 투자, 향후 5년간 신차 20종 출시, 아이오닉 브랜드의 중국 공식 론칭, 그리고 아이오닉 V 공개에 이르기까지 중국 시장에서 새로운 장을 써 내려 가고 있다”고 강조했다.

◆현지 기술 생태계 결합... 베이징車·CATL·모멘타와 협력

아이오닉 V는 지난 10일 공개된 콘셉트카 ‘비너스 콘셉트’의 양산형 모델로, 현대차의 전동화 기술력과 노하우를 바탕으로 중국 업체들과의 기술 협업을 통해 현지에 최적화한 플랫폼과 배터리가 적용됐다.

합자 파트너인 베이징자동차와 공동 개발한 플랫폼과 중국 대표 배터리 제조사 CATL과 협업한 배터리가 탑재됐다. 중국 CLTC 기준 1회 충전 주행거리는 600㎞를 넘길 것으로 예상된다. 또 중국 자율주행 기술 전문 기업 모멘타와 협업한 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 적용됐다.

리펑강 베이징현대 총경리는 “중국에서 아이오닉 V를 공개한 것은 단순히 새로운 차를 선보이는 것을 넘어 중국 시장에 대한 깊은 존중과 미래에 대한 확고한 약속의 표현”이라며 “아이오닉 V와 새로운 중국 시장 전략은 중국의 혁신 역량을 기반으로 글로벌 모빌리티의 새로운 기준을 제시하겠다는 현대차의 의지를 보여준다”고 말했다.

24일(현지시간) 베이징 국제 모터쇼에서 열린 현대차 보도 발표회에서 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장이 말하고 있다. 현대차 제공

◆새 디자인 ‘디 오리진’ 적용…동급 최고 실내 공간 확보

아이오닉 V는 중국 소비자를 위한 새로운 디자인 언어인 ‘디 오리진’이 적용됐다. 전면부 좌우 끝에 배치된 엣지 라이팅은 차체가 넓어 보이는 효과를 주고 측면부에서는 독특한 곡선 실루엣이 돋보인다. 후면부는 얇은 리어램프(후미등)가 좌우에 가로로 배치돼 날렵한 인상을 준다.

실내는 전장 4900mm, 전폭 1890㎜, 전고 1470㎜, 축간거리 2900㎜로 동급 최고 수준의 실내 공간을 확보했다. 1열과 2열의 레그룸(다리 공간)은 각각 1078㎜, 1019㎜이고 숄더룸(실내 좌우길이)은 1열 1502㎜, 2열 1473㎜가 확보됐다.

차세대 몰입형 음향 기술 ‘돌비 애트모스’가 기본 사양으로 탑재돼 스피커 8개에서 공간 음향을 제공한다. 또 현대차 최초로 전동식 에어벤트를 탑재해 미래지향적인 디자인을 구현했다.

긴급 제동으로 사고를 예방하는 ‘페달 오조작 안전 보조’(PMSA), 부드러운 가감속으로 멀미를 최소화하는 ‘스무스 모드’, 거대언어모델(LLM) 기반 스마트 인공지능(AI) 등도 다양한 안전·편의사양도 적용됐다.

24일(현지시간) 베이징 국제 모터쇼에서 현대차 ‘아이오닉 V’ 보도 발표회가 열리고 있다. 현대차 제공

◆라인업 확충·서비스 강화로 글로벌 경쟁력 높인다

현대차는 앞으로도 현지 파트너십을 확대해 중국 시장에 최적화한 제품을 지속해서 선보일 계획이다. 우선 지난해 합자 파트너인 베이징자동차그룹과 함께 투자한 80억위안(약 1조5500억원)을 기반으로 제품 라인업을 대폭 확대한다.

또 전기차(EV) 판매·서비스 혁신, 현지 기술 파트너사와의 협력 강화 등을 통해 중국을 핵심 판매 시장이자 장기적인 글로벌 경쟁력 확보를 위한 거점으로 삼을 예정이다.

내년 상반기에는 신규 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) 모델을 추가로 선보이고 주행거리 연장형 전기차(EREV)를 포함한 전동화 제품군을 중대형급으로 확대할 예정이다.

이와 함께 주요 도시의 독립 브랜드 거점과 대리점에 전용 브랜드 공간을 구축하고 아이오닉 전담 스페셜리스트와 강화된 서비스 프로그램을 도입한다. 모든 판매 채널에는 ‘원 프라이스’(One Price) 정책을 적용해 구매 과정을 단순화하고, 충전 인프라와 배터리 서비스 네트워크도 확장하기로 했다.

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