하늘의 별이 된 아기 백사자 ‘보문이’…대전 아쿠아리움서 폐사

대전 중구 대전 아쿠아리움에서 지난해 8월 태어난 아기 백사자 ‘보문이’. 선천적 희귀 질환이 악화돼 지난 2일 폐사했다. 사진=대전 아쿠아리움 제공

오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’ 만큼이나 국민적 관심을 받았던 아기 백사자 ‘보문이’가 폐사한 것으로 전해졌다.

24일 대전시와 금강유역환경청에 따르면 대전 아쿠아리움에서 사육하던 아기 백사자 보문이가 생후 7개월여 만인 지난 2일 폐사했다.

폐사 이유는 보문이가 선천적으로 갖고 있던 관절 희귀질환 다발성 연골형성 이상이 원인인 것으로 전해졌다.

보문이는 백사자 부부인 ‘레오’와 ‘레미’ 사이에서 지난해 8월 28일 태어난 암사자다.

보문이는 육아에 서툰 어미 사자로부터 출생 후 보호받지 못하는 모습이 관찰되자 사육사 품에서 인공 포육됐다.

아쿠아리움 측은 지난해 11월쯤부터 보문이의 성장 과정과 건강 상태, 사육사의 포육 과정 등을 일지처럼 작성해 보문이가 있는 우리의 울타리에 게시해 왔다.

그러던 최근 SNS에 “보문이가 보이지 않는다”는 글이 올라오는 등 행방이 묘연하다거나 폐사했다는 의혹이 불거졌고, 안타깝게도 이런 추측은 현실이 됐다.

대전 아쿠아리움 관계자는 “성장하며 체중이 늘면서 희귀질환 때문에 약한 관절이 받쳐주지 못하며 점점 상태가 안 좋아졌다”며 “보문이가 야생 개체다 보니 질환을 이겨낼 수 있겠다는 희망을 가지고 여러 시도를 했으나 지난달부터 급격히 안 좋아졌고 결국 폐사하게 됐다”고 설명했다.

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