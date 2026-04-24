지수, ‘칸 시리즈’서 ‘라이징 스타상’ 수상

K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 배우 지수가 프랑스 칸에서 배우로서 능력을 재확인시켰다.

지수는 23일(현지시간) 열린 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌(Canneseries)’ 개막식에서 ‘마담 피가로 라이징 스타상(Madame Figaro Rising Star Award)’을 거머쥐었다.

지수. 칸=AFP연합뉴스

재능 있는 신예 배우에게 수여하는 이 상을 통해 지수는 글로벌 엔터테인먼트 시장에서의 영향력을 다시 한번 입증했다.

이날 연한 핑크빛 튜브톱 드레스를 입고 핑크카펫을 밟은 지수는 시상대에 올라 프랑스어로 “메르시 보쿠(감사합니다)”라며 “다양한 활동을 통해 새 모습을 보여드리고자 했다. 모든 과정이 제게 나아가는 힘이 됐다”고 말했다.

주최 측은 지수에 대해 그녀의 최근작인 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’과 ‘뉴토피아’ 등에 언급하며 “음악과 연기를 병행하며 예술적 성장을 거듭하는 유망한 인물”로 소개했다.

2018년 신설된 ‘칸 국제 시리즈 페스티벌’은 전 세계 드라마와 시리즈물을 대상으로 하는 권위 있는 축제다. 2016년 블랙핑크로 데뷔한 지수는 드라마 ‘설강화’를 시작으로 배우 입지를 구축하고 있다.

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