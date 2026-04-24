타블로 "열심히 하는 걸 하찮게 보는 사람부터 AI로 대체될 것"

그룹 에픽하이 타블로가 인공지능(AI)에 대한 생각을 밝혔다.

에픽하이는 23일 유튜브 채널에 '인생은 실전이야 얘들아'라는 제목의 영상을 공개하고, 다양한 이야기를 나눴다.

이날 한 구독자는 "AI가 다 그려주는 시대에 직접 그려서 뭐하냐, 훨씬 잘그린다 등 나쁜 말을 너무 많이 듣는다"며 고민을 전했다.

이에 타블로는 "난 오픈AI 샘 올트먼 너무 싫다"고 말했고, 투컷은 "AI 그림 X같다"며 거부감을 드러냈다.

그는 "음악 쪽에서도 요즘 이게 굉장히 화두다. AI가 노래도 뚝딱 만들고 심지어 목소리까지 완벽한 보컬리스트가 부른 것처럼 만들어주기도 한다"고 공감했다.

이어 "빌보드 차트에도 AI 노래가 올라왔다"며 "음악하는 친구들도 '뭐 하려고 이렇게 고생해서 만드냐'고 약간 기분 나쁘게 말하는 사람들이 있긴 있다"고 토로했다.

그러면서 "'딸깍 한 번이면 되는데 뭐하러 그림을 배우냐, AI가 훨씬 잘 그린다' 그런 건 걱정되서 하는 말이 아니라 조롱하는 것"이라며 "열심히 하는 걸 하찮게 봐서 이렇게 하는거다. 장담하는데 이렇게 얘기하는 이 XX들부터 AI에 대체될 거다"고 목소리를 높였다.

이에 투컷은 "농약 친 농산물과 유기농 농산물처럼 AI와 순수 인간의 장르로 사회가 나눠질 것으로 본다"고 말했고, 타블로는 "농약 친 게 판을 칠수록 유기농이 더 귀해지는 것만큼 요즘 젊은 친구들이 덤 폰'(Dumb Phone)이라고 우리고 옛날에 쓰던 플릿폰 같은 것을 같고 싶어 한다"고 밝혔다.

그는 "스마트폰이 너무 스마트해져서 애들이 이게 그걸 싫어하더라. 그래서 오히려 AI가 발달될수록 미완의 아름다움이 사람들한테 갈망될 것이라고 생각한다"고 전했다.

<뉴시스>

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