충북 모 고교서 담뱃불 추정 화재…학교, 관련 학생 징계 절차

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충북의 한 고등학교에서 학생이 버린 담배꽁초가 원인으로 추정되는 불이 났다.



24일 이 학교 등에 따르면 전날 낮 12시 50분께 학교 급식소 인근 건물 외부에 있던 50ℓ 쓰레기봉투에서 불이 났다.



불은 점심 식사를 마치고 나오던 학생과 교사에 의해 소화기로 곧바로 진화됐다고 학교 측은 설명했다.



학생 신고를 받고 소방당국도 출동했지만, 이미 진화가 완료된 상태였다.



이 학교 관계자는 "한 학생이 담배를 피운 뒤 불씨가 남은 꽁초를 쓰레기봉투에 버리면서 불이 난 것으로 보고 있다"며 "비닐 쓰레기봉투 일부가 탔지만 바로 꺼져 건물이나 주변 산으로 번지지는 않았다"고 말했다.



이 관계자는 "흡연 학생을 지도하고 징계 절차를 준비 중"이라고 밝혔다.



학교가 해당 장소를 사실상 흡연 장소로 방치한 것 아니냐는 지적도 학부모들 사이에서 나온다.



한 학부모는 "학교 안은 금연 구역인데도 학생들이 해당 장소에서 상습적으로 담배를 피운다는 이야기가 있었다"며 "이전부터 흡연 문제와 화재 위험을 학교와 교육 당국에 알렸지만 개선되지 않았다"고 주장했다.

<연합>

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