3일째 내달린 코스피, 6500 전후로 숨 고르기…환율은 1480원대 지속

사흘 연속 사상 최고치를 썼던 코스피가 24일 숨고르기에 들어갔다. 미국과 이란이 다시 갈등하며 중동 긴장이 재고도 된 가운데 6500선 아래에서 등락을 거듭 중이다.

이날 오전 전장보다 20.29포인트 오른 6496.10으로 출발한 코스피는 한때 6516.54까지 상승했다가 다시 하락해 9시30분 기준 6466.58을 기록했다.

24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

6000피를 뚫은 뒤 더 오를 기세였던 코스피를 두고 잠시 속도 조절이 이뤄지는 모습이다. 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 선박에 격침을 지시했다고 밝히고, 미군이 인도양에서 이란산 석유를 나르던 유조선을 나포하는 등 해상 봉쇄를 강화하자 좀 더 위축되면서 보합권 내에서 움직이는 것으로 보인다.

이란 측은 미국의 해상 봉쇄가 지속될 경우 협상에 참여하지 않겠다는 입장을 고수하고 있고, 테헤란의 방공망 가동 소식도 전해지면서 전날 밤 뉴욕증시에 하방 압력이 이미 가해진 상태다.

양국 간 군사적 긴장감이 다시 고조되면서 뉴욕증시는 변동성을 보였다. 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.36% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.41% 내렸다. 나스닥 지수 역시 0.89% 하락 마감했다.

개인과 기관은 각각 3102억원, 2111억원을 순매수하며 지수 하단을 방어하고 있는 반면 외국인은 5182억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

한지영 키움증권 연구원은 “오늘 국내 증시는 단기 고점 피로감 속 미국-이란 전쟁 노이즈(소음), 미국 증시 약세 등이 장 초반부터 차익 실현 압력으로 작용할 것”이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 전날 역대 최고가를 경신한 삼성전자(-1.56%)와 SK하이닉스(-0.08%)는 함께 하락해 지수 상단을 제한하고 있다. 최근 불성실공시법인 지정 이후 하락세를 보이던 삼천당제약(1.18%)은 7거래일 만에 상승세로 돌아섰다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.0원 오른 1483.0원에 거래를 시작해 1480원대를 계속 유지하고 있다.

6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 나흘째 올라 95달러선을 나타냈다.

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