인천 찾은 정청래 "송영길, 민주당 상징…김남준, 그림자처럼 李대통령 보좌"

6·3 재보선 인천 지역 전략공천을 마친 정청래 더불어민주당 대표가 인천을 직접 찾아 송영길 전 대표, 김남준 전 청와대 대변인 지원사격에 나섰다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 인천 한국가스공사 인천기지본부에서 열린 더불어민주당-한국가스공사 인천 LNG기지 현장방문 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 대표는 24일 인천 연수구에서 현장 최고위를 열고 전날 인천 연수갑 보궐선거에 전략공천된 송 전 대표를 언급, "설명할 필요가 없을 정도로 대한민국의 정치 지도자"라며 "민주당의 상징과도 같은 분"이라고 했다.

그는 "(송 전 대표는) 계양을에서 5선을 하고 민주당 당대표를 하며 당의 물줄기를 튼 선구자이고 지도자"라고 했다. 다만 송 전 대표 공천 지역을 두고는 "대표로서 여러 고민이 많았다"고 했다.

정 대표는 "연수구에서 승리할 필승 카드는 송영길 밖에 없다는 생각에 이르렀다"며 "더 어려운 지역이 있다면, 더 큰 역할이 있다면 기꺼이 가는 것이 통 큰 지도자의 모습일 수 있겠다는 생각"이라고 했다.

정 대표는 "20여 년 같이 동고동락한 계양을 지역 주민과 잠시 이별을 해야 하는 마음이 어땠을까 하는 생각도 했다"며 "흔쾌히 당의 결정을 따라준 송 전 대표에게 감사한 마음"이라고 했다.

계양을 보궐선거에 전략공천된 김 전 대변인을 두고는 "이재명 대통령의 성남시장 시절부터 지근거리에서, 보이지 않는 곳에서 이재명이라는 정치인을 돋보이게 하기 위해 본인은 그림자처럼 보좌했다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 인천 한국가스공사 인천 LNG 생산기지를 방문해 관계자에게 시설 관련 설명을 듣고 있다. 뉴시스

정 대표는 "(김 전 대변인은) 말수는 적지만 행동은 굉장히 빠르고 결단력도 있다"며 "오늘의 이 대통령이 있기까지 김남준의 공로가 어찌 작다고 할 수 있겠나"라고 말했다.

이어 "국회의원이 되면 이 대통령이 그리는 국정철학을 국회에서 입법으로, 제도로 충분히 뒷받침할 인재"라며 "계양을을 대통령 국정철학에 맞게 발전시키는 역할을 충분히 할 수 있을 것"이라고 했다.

민주당은 전날 인천 연수갑에 송 전 대표를, 계양을에 김 전 대변인을 전략공천했다. 주말을 거쳐 다음 주께 경기 안산갑·평택을·하남갑 전략공천 논의를 이어갈 전망이다.

<뉴시스>

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