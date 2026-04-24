옥택연, 24일 10년 연인과 백년가약… 2PM 축가·황찬성 사회

가수 겸 배우 옥택연(38)이 24일 서울 중구 신라호텔에서 오랜 연인과 백년가약을 맺는다.

가요계에 따르면 이날 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

옥택연. 피프티원케이 제공

옥택연이 속한 그룹 2PM이 축가를 부르고, 멤버 황찬성이 사회를 맡는다.

소속사 피프티원케이는 신부가 연예인이 아닌 만큼, 결혼식과 신부에 대한 정보는 공개하지 않았다.

다만 옥택연과 신부는 10년간 교제한 것으로 알려진 바 있다. 두 사람의 열애는 2020년 공개됐다.

옥택연은 지난해 11월 자필 편지를 통해 결혼 계획을 직접 밝혔다.

그는 당시 “오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다”며 “서로에게 든든한 존재가 되어주며 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다”고 말했다.

옥택연은 지난해 12월 KBS 연기대상 시상식에서 ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’로 미니시리즈 부문 남자 우수상을 받은 뒤 소감을 말하며 “사랑해 지혜야”라고 신부로 추정되는 이름을 언급해 화제가 됐다.

옥택연은 2008년 2PM으로 데뷔했으며, 2010년 KBS2 드라마 ‘신데렐라 언니’로 연기 활동을 시작했다.

이후 가수와 배우를 오가며 활발히 활동하고 있다. 2PM은 다음 달 9∼10일 일본 도쿄 돔에서 현지 데뷔 15주년 콘서트를 앞뒀다.

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