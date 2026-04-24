우 의장, 美하원의 ‘쿠팡 엄호’에 “명백한 내정간섭”

우원식 국회의장은 24일 미국 공화당 하원의원들이 대규모 개인정보 유출 사태로 물의를 빚은 쿠팡에 대한 우리 정부의 행정조치를 ‘차별적 규제’라며 중단을 요구한 것을 “명백한 내정간섭”이라고 못 박았다.

우원식 국회의장. 연합뉴스

우 의장은 SBS 라디오에서 “대규모 정보 유출도 있고 알고리즘 조작 의혹도 있다. 명백하게 현행법을 위반한 것”이라며 이같이 밝혔다. 미 하원의원들이 김범석 쿠팡 Inc 의장에 대한 한국 내 조사시 출국금지 반대의 뜻을 담은 서한을 강경화 주미대사에게 전달한 것을 두고선 “우리가 갖고 있는 법률을 인정하지 않겠다는 소리”라고 했다. 우 의장은 “만약 우리 기업들이 미국에서 그런 것을 했으면 미국에서 가만히 있을 것이냐”며 “명백한 내정간섭이다. 있을 수 없는 일이라고 생각한다”고 강조했다.

우 의장은 쿠팡을 향해선 “대한민국에 와서 기업을 하고 돈을 벌면 법률을 지키고 이행하고 대한민국 정부의 조치에 따라야 될 것 아니냐”며 “한국에서 돈은 마음대로 벌고 싶고 한국의 국민정서는 무시하고 싶다는 것 아니냐”고 일갈했다. 또 “쿠팡은 대한민국 국민들에게 예의를 갖추라고 얘기하고 싶다. 미 하원의원들은 우리나라 법률의 조치에 대해서 내정간섭하지 말라고 얘기하고 싶다”고 했다.

국민의힘이 이재명 대통령의 연임 가능성을 이유로 개헌에 반대하는 것은 “핑계”라고 일축했다. 우 의장은 “대통령이 불가능하다고 얘기했다”며 “헌법 128조에 대통령 임기 관련 개헌을 할 경우 당해 대통령은 해당되지 않는다고 돼 있다”고 했다. 그는 국민의힘이 “이번 개헌에 참여하지 않는 핑계를 대는 것”이라며 “더 이상 얘기할 필요는 없을 것 같다”고 했다.

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