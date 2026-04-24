김윤지·이제혁 시구로 장애인 스포츠 관심 확산 앞장

장애인의 날(4월20일)을 맞아 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 메달리스트들이 프로야구 시구 행사에 참여해 장애인 스포츠에 대한 관심과 공감대를 확산에 앞장섰다.

이제혁 선수가 지난 21일 수원 KT위즈파크에서 열린 프로야구 KT 위즈와 KIA 타이거즈 홈경기에서 시구를 하고 있다. KT 위즈 제공

먼저 장애인 스노보드 국가대표 이제혁 선수는 지난 21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기에 시구자로 나서 힘찬 투구로 관중들의 큰 호응을 이끌어냈다. 이제혁 선수는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 스노보드 남자 크로스에서 동메달을 획득하며 한국 장애인 동계스포츠의 경쟁력을 입증한 바 있다.

이어 장애인 노르딕스키 국가대표 김윤지는 23일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기에 시구했다. 김윤지는 이번 패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개를 획득하며 한국 선수 단일 대회 역대 최다 메달 기록을 세운 주인공이다. 특히 평소 LG 팬이었던 김윤지는 “시구자로서 직접 경기를 응원하게 되어 신기하고 기쁘다”고 밝히는 등 팬들과 교감하는 모습을 보였다.

김윤지 선수가 지난 23일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 한화 이글스 경기에서 시구를 하고 있다. LG 트윈스 제공

두 선수는 시구를 통해 단순한 경기 시작 이벤트를 넘어, 스포츠가 주는 감동과 메시지를 현장에 전달했다. 이제혁은 “좋은 에너지를 전하고 싶다”고 밝혔으며, 김윤지 역시 “장애인 스포츠를 알릴 수 있는 의미 있는 기회”라고 전하며 장애인 스포츠에 대한 관심을 당부했다.

대한장애인체육회는 앞으로도 국가대표 선수들이 다양한 스포츠 현장에서 국민과 소통할 수 있는 기회를 확대해 장애인 스포츠 인식 개선과 저변 확대에 힘쓸 계획이다.

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