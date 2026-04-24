‘절친’ 유지태가 밝힌 김준호 과거 “여자들, 나한테 관심…선택은 김준호”

배우 유지태가 개그맨 김준호의 대학 시절 인기를 직접 언급했다.

유지태는 지난 23일 공개된 유튜브 채널 ‘준호 지민’에 게스트로 출연해 김준호·김지민 부부와 함께 과거 이야기를 나눴다. 세 사람은 대학 동기로 오랜 인연을 맺어온 것으로 알려졌다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

이날 김준호와 김지민은 사극 콘셉트 의상을 입고 등장했다. 김준호는 김지민을 향해 “꽃분아”라고 부르며 상황극을 시작했고, 김지민은 “나는 꽃분이가 아니라 울분이요”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이어 유지태가 등장하자 대학 시절 절친한 사이였던 김준호와의 일화가 공개됐다. 김지민이 “당시 여자들과 소개팅이나 술자리를 가지면 김준호는 분위기 메이커였고, 유지태가 최종 승자였다고 들었다”고 운을 뗐다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

그러자 유지태는 “그 반대였다. 나는 그때 지금보다 더 말이 없었다. 여자들이 나한테 관심을 보이다가 결국에는 김준호에게로 옮겨갔다”고 말했다. 김준호 특유의 유쾌한 성격이 인기의 이유였다는 설명이다.

김준호의 학창 시절에 대한 이야기도 이어졌다. 김지민은 “실기로만 대학에 합격한 것 아니냐”는 농담을 던졌고, 유지태는 이를 부인하며 김준호의 실력을 옹호했다. 김준호 역시 과거 영화감독을 꿈꾸던 진지한 모습과 현재의 코믹한 캐릭터 사이의 대비로 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

김준호와 김지민은 결혼 생활에 대해서도 이야기를 꺼냈다. 김준호는 “아기가 생겨 책임감과 여러 가지로 무거워지면 까불기가 쉽지 않다”라며 변화를 언급했다. 이에 김지민은 “결혼 전 장난기 가득했던 모습이 좋았는데, 결혼하면서 자연스레 철이 들어버렸다”고 덧붙였다.

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