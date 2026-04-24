왜 '진모지구'였나… 여수섬박람회 주행사장 선정 배경 공개

2026여수세계섬박람회 주행사장이 전남 여수 돌산 진모지구로 결정된 배경이 공개됐다. 조직위원회는 엑스포장 활용 가능성 논란과 관련해 “공론화와 검토를 거친 결과”라고 설명했다.

여수세계섬박람회조직위원회는 23일 김민석 국무총리와 김영록 전남지사가 여수를 방문해 박람회 준비 상황을 점검하고 주행사장인 돌산 진모지구를 둘러봤다고 밝혔다.

김민석 국무총리와 김영록 전남지사가 여수를 방문해 박람회 준비 상황을 점검하고 있다. 조직위 제공

조직위에 따르면 진모지구 선정은 2020년 국제행사 신청 당시부터 전문가와 시민 의견 수렴을 거쳐 결정됐다. 단순 행정 판단이 아닌 공론화 과정을 기반으로 한 선택이라는 설명이다.

논란이 됐던 기존 여수 엑스포장 활용 방안에 대해서는 구조적 한계가 있었다는 점을 강조했다. 조직위는 엑스포장이 △전시공간이 협소하고 △전시관의 70% 이상이 임대 상태이며 △시설 노후화로 대규모 리모델링 비용이 필요하다는 점을 이유로 들었다.

실제 섬박람회 전시시설은 8개 전시관으로 구성되며 최소 1800㎡에서 최대 2100㎡ 규모의 공간이 요구된다. 하지만 엑스포장 전시관은 441㎡에서 1240㎡ 수준에 그쳐 박람회 전체 프로그램을 수용하기 어렵다는 분석이다.

반면 돌산 진모지구는 △섬이라는 상징성 △시유지 기반으로 부지 확보 용이 △전시 콘셉트에 맞는 공간 배치 가능 △관광 활성화 등 사후 활용 측면에서 강점을 갖춘 것으로 평가됐다. 특히 국내 10번째 규모 섬인 돌산의 입지적 특징이 박람회 정체성과 부합한다는 점이 결정적 요인으로 작용했다.

이에 따라 주행사장은 진모지구에 조성하고, 엑스포장은 기존 시설을 활용한 연계 프로그램을 운영하는 부행사장으로 역할을 분담하기로 했다는 게 조직위 측 설명이다.

조직위는 오는 7월까지 행사장 조성을 완료하고 콘텐츠 보강과 섬 연계 관광 프로그램, 도서지역 환경 정비 등을 추진해 박람회 준비에 속도를 낼 계획이다.

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