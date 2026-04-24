김용빈, 숨겨진 가정사 공개 “고모가 나를 아들이라 불러”

KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 화면 캡처

가수 김용빈이 자신의 가족사를 공개한다.

24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 최근 트로트 경연 프로그램 '미스터트롯3'에서 최종 우승(진·眞)을 차지한 김용빈이 새로운 '편셰프'로 출연한다.

어린 시절 트로트 신동으로 데뷔한 김용빈은 23년 트로트 외길 인생을 걸어온 끝에 트로트 경연 프로그램 ‘미스터트롯3’에서 최종 진(眞)을 차지하며 대세로 자리 잡았다.

김용빈은 ‘편스토랑’에서 무대 뒤 반전 매력 넘치는 일상을 최초 공개하는 가운데, 트로트가 아닌 또 다른 새로운 재능을 발견했다고 해 궁금증을 유발한다.

이날 공개되는 VCR 속 김용빈은 고향인 대구를 찾아 어린 시절 할머니와 함께 살았던 집과 동네 시장 등을 방문한다. 그는 돌아가신 할머니의 레시피를 재현하며 본격적인 요리에 나선다.

김용빈은 요리를 시작한 계기에 대해 "지난번 '편스토랑'에 스페셜 MC로 출연했을 때 나도 요리를 해보고 싶다는 생각이 들어, 그때부터 나름 요리를 열심히 해보고 있다"고 밝혔다. 조리 과정 중 본인이 만든 음식을 맛보며 "나 요리 잘하네"라고 말하기도 했다.

특히 이번 방송에서는 김용빈의 특별한 가족사가 언급된다. 할머니의 레시피를 확인하기 위해 고모와 통화하던 중, 고모가 조카인 김용빈을 계속 "아들"이라고 부르는 상황이 포착됐다.

김용빈은 고모가 자신을 아들이라 부르게 된 사연을 방송을 통해 처음으로 털어놓는다.

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