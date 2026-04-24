이란 마지막 왕세자, 독일서 봉변…토마토소스 뒤집어 써

권력 복귀를 꿈꾸며 이란 정권 교체를 호소하고 있는 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 레자 팔레비(65)가 독일 방문 도중 토마토소스를 뒤집어쓰는 봉변을 당했다.



독일 dpa통신에 따르면, 23일(현지시간) 베를린에 있는 독일 연방 정부 기자회견장 건물을 떠나는 팔레비를 향해 한 남성이 붉은색 액체를 투척했다. 팔레비 측은 추후 이 액체가 토마스 소스였다고 확인했다.

토마토 소스를 뒤집어 쓴 이란의 마지막 왕세자 레자 팔레비. 로이터연합뉴스

목덜미와 어깨 쪽에 토마토 소스를 뒤집어쓴 팔레비는 그러나 별달리 동요하지 않고 건물 밖에서 기다리던 지지자들에게 손을 흔드는 여유를 보였다고 dpa는 전했다.



용의자는 현장에서 제압된 뒤 체포됐다. 경찰은 이 남성의 신원과 범행 동기에 대한 조사에 착수했다.



미국에 망명 중인 팔레비는 이란 정권이 무너지면 귀국해서 권력을 잡겠다는 의지를 여러 차례 밝히며 미국과 이스라엘의 이란 공격을 지지해왔다.



하지만, 이란 반정부 진영 내부에서조차 그의 역할을 놓고 의견이 엇갈린다. 군주제를 옹호하는 쪽에서는 그를 지지하지만, 왕정복고에 대한 반감도 상당하다.



그는 이번 베를린 방문에서는 유럽이 민주주의를 위해 싸우는 이란 국민을 더 적극적으로 지원할 것을 촉구했다.



또한, 유럽 국가들이 이란 정부와의 교류를 중단해야 한다고 주장하며, 이란과의 협상이 현 신정 체제를 유지하는 결과를 낳고 있다고 비판했다.



한편, dpa는 팔레비의 베를린 체류 기간에 독일 정부 고위 당국자들과의 공식 회동은 이뤄지지 않았다고 전했다.

<연합>

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