"떡볶이에 이걸 넣는다고?"…한가인·오윤아가 푹 빠진 '혈당 뚝' 마법의 식초 [Food+]

식사 후 졸음이 몰려오거나 단 음식을 먹은 뒤 피로감이 심해지는 현상은 혈당 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히 탄수화물 위주의 식사를 자주 하는 경우 식후 혈당 관리가 중요하다.

최근에는 식후 혈당 급상승을 완화하는 방법으로 식초류 식품이 주목받고 있다. 그중에서도 레드와인을 발효해 만든 레드와인비니거가 건강 관리 식재료로 관심을 끌고 있다.

유튜브 콘텐츠에서 레드와인비니거 활용법을 소개한 배우 한가인(왼쪽)과 오윤아. 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’·‘키친인어박스’ 캡처

배우 오윤아와 한가인도 유튜브 콘텐츠를 통해 레드와인비니거 활용법을 공개했다. 오윤아는 떡볶이에 레드와인비니거를 더해 풍미와 혈당 관리를 함께 챙기는 방식을 소개했고, 한가인은 음식에 소량 곁들이는 습관을 언급하며 식후 혈당 조절에 활용하고 있다고 밝혔다.

혈당 조절과 항산화 효과까지 언급되며 주목받고 있는 레드와인비니거, 실제 건강 효과는 어디까지일까.

◆ 레드와인비니거, 일반 식초와 무엇이 다를까

레드와인비니거는 일반 양조식초와 달리 포도 껍질과 씨앗에서 유래한 성분이 일부 남아 있다는 점이 특징이다.

포도와 레드와인. 레드와인비니거는 적포도주를 한 번 더 발효해 만든 식초다. 사진=클립아트코리아

레드와인을 발효시키는 과정에서 알코올은 초산균에 의해 초산(acetic acid)으로 변한다. 이 과정에서 특유의 산미가 생기며, 포도 유래 폴리페놀과 안토시아닌 성분도 함께 남는다.

레드와인비니거는 이탈리아 등 유럽권에서 전통적으로 활용돼 온 식초로 알려져 있다. 샐러드드레싱이나 스테이크 소스, 절임 요리 등에 두루 쓰인다.

◆ 식초 속 초산, 혈당 상승 속도 늦추는 이유

레드와인비니거가 혈당 관리 식재료로 주목받는 이유는 초산 성분 때문이다.

초산은 위에서 음식물이 머무는 시간을 늘려 소화 속도를 늦춘다. 음식물이 천천히 소장으로 이동하면 당 흡수 속도도 완만해져 혈당이 빠르게 오르는 부담을 줄인다.

떡볶이에 레드와인비니거를 넣는 모습. 탄수화물 음식에 곁들여 풍미를 더하는 방식으로 활용된다. 유튜브 채널 ‘키친인어박스’ 캡처

국제학술지 ‘European Journal of Clinical Nutrition’ 등에 소개된 연구에서는 식초를 탄수화물 식사와 함께 먹었을 때 식후 혈당 상승 폭이 낮아지고, 인슐린 반응에도 변화가 나타난 것으로 확인됐다. 특히 빵이나 감자처럼 혈당지수가 높은 식품과 함께 섭취할 경우 혈당 상승 폭을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 나타났다.

또 다른 연구에서는 식초가 인슐린 민감도 개선과 관련 있다는 결과가 나왔다. 인슐린 민감도가 높아지면 혈당이 세포로 이동하는 과정이 원활해져 혈당 조절 기능에도 영향을 준다.

◆ 혈당 관리와 함께 주목받는 항산화 효과

레드와인비니거는 혈당 관리뿐 아니라 항산화 효과도 기대할 수 있는 식재료다.

폴리페놀은 체내 산화 스트레스를 줄이는 항산화 물질로 알려져 있다. 산화 스트레스는 세포 노화와 염증, 심혈관질환 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다.

일부 연구에서는 포도 유래 폴리페놀이 혈관 내피 기능 개선과 염증 감소, ‘나쁜 콜레스테롤’로 불리는 LDL 콜레스테롤 산화 억제 등에 관여하는 것으로 나타났다.

항산화 성분은 피부 노화를 유발하는 활성산소를 낮추는 데도 도움을 준다.

혈당 관리를 위해 음식에 레드와인비니거를 곁들이는 배우 한가인의 모습. 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

◆ 떡볶이·라면에도 활용…먹을 때 주의할 점은

레드와인비니거는 샐러드드레싱뿐 아니라 다양한 음식에 활용할 수 있다. 최근에는 떡볶이, 김치찌개, 라면, 볶음요리 등 한식에 곁들이는 사례도 늘고 있다. 산미가 음식의 느끼함을 줄이고 단맛을 끌어올려 감칠맛을 더하기 때문이다.

특히 떡볶이처럼 탄수화물 함량이 높은 음식에 소량 넣으면 풍미를 살리면서 식후 혈당 상승 부담을 덜어준다.

레드와인비니거를 음료에 섞는 모습. 산도가 높은 식초류인 만큼 원액보다 충분히 희석해 마시는 것이 권장된다. 유튜브 채널 ‘키친인어박스’ 캡처

물이나 탄산수에 희석해 마시는 방법도 널리 알려져 있다. 산도가 높은 식초류인 만큼 원액 그대로 마시면 위 점막이나 식도를 자극할 수 있어 충분히 희석해야 한다.

공복 상태에서 진하게 먹거나 과하게 마시면 속 쓰림이나 위 불편감이 나타난다. 특히 위염이나 역류성 식도염이 있는 사람은 자극이 커질 수 있어 주의해야 한다.

식초류는 혈당 조절에 도움을 줄 수 있지만 당뇨 치료제를 대신할 수는 없다. 이미 당뇨병을 진단받았거나 혈당 조절 약물을 복용 중이라면 전문가 상담 후 섭취 여부를 판단해야 한다.

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