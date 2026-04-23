당 지지도 15% 최악인데… 張 ‘기강잡기’ 마이웨이 [6·3 지방선거]

국민의힘 지지율이 창당 이후 최저치로 떨어지면서 장동혁 대표를 향한 당내 책임론도 커지고 있다. 지방선거를 앞두고 당내 분열과 공천 갈등을 수습하기는커녕, 오히려 ‘해당 행위’ 엄포로 내부를 압박하는 모습이 이어지면서 장 대표가 위기의 책임을 구성원들에게 돌린 채 기강 잡기에만 몰두하는 모습이다. 당 일각에서 분출하는 ‘장동혁 책임론’과 ‘부산 북갑 무공천’ 요구를 억누르려는 시도라는 해석이 나오지만 이미 추락한 리더십을 되살리기엔 역부족이라는 평가가 적지 않다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 “지금부터 발생하는 해당 행위에 대해선 강력한 조치를 취하겠다”고 말했다. 그는 “해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 교체하겠다”며 “이제 싸울 상대를 제대로 식별하고, 제대로 싸워야 할 때”라고 덧붙였다.

그의 엄포성 발언에 당 곳곳에서 제기되는 ‘장동혁 흔들기’를 선제적으로 차단하려는 것 아니냐는 해석이 나온다. 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 출마 의사를 밝힌 부산 북갑의 무공천 요구에 더해 노골적으로 친한(친한동훈)계 의원들이 공개 지원에 나서자, 더는 좌시하지 않겠다는 의지를 공개적으로 밝힌 것이다.

장 대표가 ‘기강’을 앞세워 내부 단속에 나섰지만, 당내 균열은 오히려 더 선명해지는 모습이다. 친한계 배현진 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 “최악의 해당 행위는 후보들 발목 잡고 당의 경쟁률을 곤두박질치게 하는 장 대표의 모든 선택임을 본인만 모른다”며 “하다 하다 후보들 겁박까지 하나. 차라리 미국 가시라”고 꼬집었다. 영남권 한 의원은 세계일보에 “장 대표의 리더십은 사실상 없다고 봐야 한다”며 “지지율이 바닥인데 무슨 리더십이 있겠나”고 말했다.

당에서는 여전히 한 전 대표와의 연대를 요구하는 주장이 이어지고 있다. 당 원내수석대변인이자 공천관리위원인 곽규택 의원은 이날 라디오에서 “부산 북갑에서 3자 구도가 되면 국민의힘이 선거 막판 분열하는 모습을 보일 수밖에 없기 때문에 굉장히 우려스럽다”며 단일화 필요성을 재차 강조했다.

친한계 진종오 의원은 이날 라디오에서 “어제 저녁 한 전 대표에게 전화가 와서 도와주려는 마음은 너무 고맙지만, 혼자 뚜벅이처럼 다니며 부산시민들을 일대일로 만나겠다. 마음만 받겠다고 정리를 하셨다”고 말했다. 다만 진 의원은 “한 전 대표가 저를 내치시더라도 저는 (부산 북갑에) 가서 묵묵히 제 할 일을 해나가겠다”고 밝혔다.

국민의힘 진종오 의원과 한동훈 전 대표. 연합뉴스

지도부와 친한계는 서울시당 구청장 공천 문제를 두고 재차 충돌했다. 당 지도부는 이날 최고위에서 서울시당 공직 후보자 추천안 중 김길성 중구청장 후보 임명건을 보류했다. 최보윤 수석대변인은 “당적 조회 결과에 따르면 김 후보가 2개 이상 정당에 가입된 것으로 확인돼 정당법, 공직선거법 위반으로 보인다”고 설명했다.

생각에 잠긴 張 국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 최고위원들의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 허정호 선임기자

서울시당위원장인 배 의원은 SNS에 “17개 시도당에서 내는 후보는 최고위가 반려해도 결국 시도당 재의결로 승인할 수 있다”며 “서울시당은 공관위 재의결로 위 후보자의 추천을 확정할 예정”이라고 강조했다. 당 지도부는 서울시당이 재의결할 경우 후보자 추천 무효까지 불사한다는 방침이다.

이런 가운데 국민의힘 지지율은 창당 이후 최저치까지 떨어졌다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 진행한 NBS(전국지표조사)에서 국민의힘 지지도는 이전 조사보다 3%포인트 내린 15%를 기록했다. 다른 기관(한국갤럽)의 조사이긴 하지만, 국민의힘 전신 새누리당은 2016년 12월 박근혜정부 국정농단 사태 당시 12%까지 지지율이 하락했고, 자유한국당으로 당명을 바꿔 나선 2017년 5월 대선 직후에는 7%까지 추락한 바 있다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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