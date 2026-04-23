[단독] ‘검사 엑소더스’ 뒤숭숭한데… 대구지검 ‘공소청 공모전’ 빈축

올해 10월 검찰청 폐지를 앞두고 대구지검이 ‘공소청 모델 아이디어 공모전’을 열자 내부 일각에서 성토가 나오고 있다. 공소청 전환 등 여파로 검사들이 줄줄이 사직하고, 보완수사권마저 박탈 위기에 놓인 상황에서 적절치 않다는 것이다.



23일 법조계에 따르면 대구지검(검사장 정지영)은 15일부터 24일까지 검사와 사무국 직원을 대상으로 ‘대구지검 공소청 미래 모델 아이디어 공모전’을 진행하고 있다. 부서 단위로 지원하는 지정주제와 개인이 지원하는 자유주제 두 분야로 아이디어를 모집하고 있다.

사진=연합뉴스

지정주제는 ‘직접 설계하는 우리 부서의 미래모습’, 자유주제는 ‘직접 설계하는 공소청의 미래모습’이다. 자유주제는 직제개편, 인력운용 등 분야에서 자유롭게 의견을 받는다. 대구지검은 우수 공모작에 대해 자체적으로 포상까지 진행할 계획이다.



현재까지 다른 지검이나 지청에서 이와 같은 공모전을 개최한 곳은 없는 것으로 파악됐다. 대구지검 관계자는 “공소청법 시행을 앞두고 업무 환경이 변화할 것으로 보이는데, 구성원들이 각 직렬의 역할 변화와 관련해 효율적이고 합리적인 공수처 모델에 대한 아이디어를 모으자는 취지”라고 설명했다.



하지만 일각에선 보완수사권 존폐를 둘러싼 갈등이 마무리되지 않았을 뿐만 아니라 이미 확정 판결이 난 수사를 겨냥한 국회 국정조사 특위, 대장동 수사 검사의 극단적 시도 등으로 내부 분위기가 뒤숭숭한 상황에서 이러한 자체 공모전 개최는 적절치 않다는 의견이 있다.



올해 68명의 검사가 검찰청 폐지 등 여파로 옷을 벗으며 ‘검사 엑소더스’가 현실화하고 있다. 대구지검도 검사 정원 81명 중 48명만 근무하며 인력난에 시달리고 있다. 대구지검 미제사건은 2월 기준 9402건으로 2024년 4593건 대비 2배 넘게 증가했다.



한 검사는 “공모전 포스터 사진을 보고 눈을 의심했다”면서 “현 상황에서 이런 공모전까지 여는 걸 보니 자괴감이 들 정도”라고 한탄했다. 한 중견급 검사도 “조작기소 의혹 관련 국정조사 특위가 진행되는 등 검찰 현안이 산더미인데 이런 공모전을 현시점에서 개최하는 게 황당하다”고 했다.

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