대공황시대 美 주가 대폭락… 인간의 탐욕이 빚어낸 파국

1929/ 앤드루 로스 소킨/ 조용빈 옮김/ 웅진지식하우스/ 3만2000원

지난 2월25일 한국의 종합주가지수인 코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파하면서 새로운 이정표를 세웠다. 이는 단순히 숫자 이상의 의미로, 한국 증시가 새로운 단계로 진입했음을 상징한다. 인공지능(AI)을 필두로 한 기술 혁신이 세상을 바꿀 것이라는 낙관론과 부동산 시장에 집중됐던 경제 구조를 탈피하기 위한 정부 정책 그리고 이에 걸맞은 기업 실적 등이 맞물린 결과다. 그 결과, 주식 시장에 평범한 월급쟁이부터 자영업자까지 빚을 내면서까지 뛰어들고 있다.



이러한 모습은 1929년 1월 대폭락 직전 미국 월스트리트 모습과 비슷하다. 약 100년 전 사람들은 인류의 소통 방식을 바꿀 ‘라디오’라는 신기술에 열광하며 과감한 투자를 단행했다. “이번에는 다르다”는 맹신이 지배하던 시기로, 당시 광기는 오늘날 모습과 소름 끼치도록 닮아 있다. 하지만 1929년 미국 주가 폭락을 계기로 전 세계에 대공황이 발생하면서 상황은 급변한다.

앤드루 로스 소킨/ 조용빈 옮김/ 웅진지식하우스/ 3만2000원

뉴욕타임스의 간판 저널리스트이자 2008년 글로벌 금융 위기를 다룬 ‘대마불사’의 저자 앤드루 로스 소킨은 100년 전 미국을 톺아본다. 저자는 1929년 2월의 불길한 징후부터 1933년 6월21일 대공황 위기의 주역인 찰스 미첼 내셔널시티은행(현 시티은행) 행장이 법정에서 평결을 받고 홀연히 사라지는 마지막 순간까지, 자본주의의 운명을 바꾼 52개월을 촘촘하게 재구성했다.



이를 통해 소킨은 시스템을 붕괴시킨 진범은 숫자가 아니라 ‘인간의 탐욕’이었음을 폭로한다. 거대한 재앙은 결코 우연이 아니라 누적된 모순이 복합적으로 터져 나온 결과였으며, 켜켜이 쌓인 오만이 빚어낸 예고된 파국이었다는 것이다. 찬란했던 번영의 약속이 참혹한 파산의 기록으로 뒤바뀌는 과정, 그 치욕스러운 민낯을 소킨은 적나라하게 고발한다.



이는 현재 엔비디아를 필두로 한 기술 기업들의 질주와 주식 시장의 호황에 대해 다시 한번 생각하게 한다.

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