[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 26일 (일요일) 달콤한 말에 속아 넘어가면 '휘청'… 61년생, 감언이설 경계할 때

96년생: 경거망동하면 일을 망치게 된다. 84년생: 연애과의 갈등이 우려되니 주의하라. 72년생: 약속을 지키지 못해 큰 일을 그르치기 쉽다. 60년생: 명분에 따라 상대방의 태도가 달라진다. 48년생: 물질와 정신적인 편안함이 상존한다. 36년생: 가부장적인 기준으로 평가하지 마라.

97년생: 금전 손실이 오니 조심하자. 85년생: 사심을 버리면 입지가 강화될 수 있다. 73년생: 판단에 확신 없으면 기대하지 마라. 61년생: 감언이설에 현혹되면 입지가 흔들린다. 49년생: 행동으로 옮기자니 현실적인 어려움이 따른다. 37년생: 매사에 긍정적인 사고방식으로 임하라.

98년생: 일의 순서를 정확히 파학하자. 86년생: 관공서에 들른 일은 손쉽게 처리된다. 74년생: 인간관계에서 과속은 금물이다. 62년생: 부부간 갈등이 심하면 원점으로 돌아가라. 50년생: 심리적으로 불안하면 순리대로 움직여라. 38년생: 눈감고 아옹하는 식의 발상에서 벗어나라.

99년생: 아이템이나 새로움 일을 찾아라. 87년생: 될 성싶은 나무는 떡잎부터 알아본다. 75년생: 반반의 승률이라면 과감히 승부해보라. 63년생: 우매한 판단으로 진행이 지지부진하다. 51년생: 개인과 집단의 이익 사이에서 갈등한다. 39년생: 너무 먼 곳으로 움직이면 불리하다.

00년생: 새로운 일이나 물건에 관심 가질 것. 88년생: 문제가 확산되지 않도록 수습하라. 76년생: 이성간의 불화가 계속되면 생각해보라. 64년생: 상하관계의 구분은 분명하게 해두는 것이 좋다. 52년생: 바라는 것이 많을수록 실망도 크다. 40년생: 많은 사람들과 함께 어울리는 것도 좋다. 28년생: 자녀관계로 걱정하는 일이 있다.

01년생: 분주하게 움직인 만큼 성과가 온다. 89년생: 귀천을 가리지 말고 진솔하게 대하라. 77년생: 젊음의 감정이 격해지면 감당하기 힘들다. 65년생: 기다리던 소식을 접하니 보람을 느낀다. 53년생: 불편한 심기를 표출하지 마라. 41년생: 금기시하는 것을 멀리하라. 29년생: 대화 실수로 과오를 범하기 쉽다.

02년생: 오늘은 손에 쥐는 행운도 적지 않다. 90년생: 방향이 같아야 자신의 위상이 높아진다. 78년생: 긍정적인 사고를 가지면 일이 잘 진행된다. 66년생: 눈 마음으로 볼 수만 있다면 이미 거인이다. 54년생: 인재 발굴은 학벌보다 능력이 우선. 42년생: 생각지 않은 일이 발생할 수 있다. 30년생: 신경 쓸 일이 많이 생긴다.

03년생: 한곳으로 모아 놓으면 기운이 좋아진다. 91년생: 서운한 마음을 오래두면 모두 해가 된다. 79년생: 주변 도움으로 능력 이상의 결과를 얻는다. 67년생: 자신이 원하는 것이 무엇인가를 파악하라. 55년생: 거래처와 협의하면서 관계를 이어나가라. 43년생: 묻힌 것은 파헤치지 말고 계속 묻어두어라. 31년생: 부부간에 적은 갈등이 온다.

05년생: 상대가 호감이 안가면 동행하기는 힘들다. 92년생: 마음의 평정을 찾으면 몸이 가벼워진다. 80년생: 모자란 것이 부끄러워할 일은 아니가. 68년생: 주체성을 잃지만 않는다면 큰 문제는 없다. 56년생: 누울 자리를 보고 다리를 뻗어야한다. 44년생: 사업가는 일한 만큼의 보상이 이루어지지 않는다. 32년생: 하던 일이 좋은 결실이 늦어진다.

05년생: 가시밭길을 헤쳐 나가는 운이다. 93년생: 인정받지 못하면 능력을 펼칠 수 없다. 81년생: 취업난을 보니 열심히 해야겠다는 생각뿐. 69년생: 이야기를 귀담아들어야 불리함을 극복한다. 57년생: 변화와 이동은 자연스러운 것이다. 45년생: 위보다 아래를 내다보면서 차분히 하라. 33년생: 주변 사람들에게 칭찬을 하라.

06년생: 대출소식 듣고 날아갈 것만 같다. 84년생: 기본적인 준비과정부터 먼저 챙기라. 82년생: 밝고 희망찬 마음으로 발걸음을 옮기길 바란다. 70년생: 화기애애한 곳으로 옮기는 것이 좋다. 58년생: 대충 넘어가면 되는 일이 전혀 없는 운세다. 46년생: 불안하면 믿음을 가져보는 것도 좋다. 34년생: 이득이 보여도 신중하게 행동하라.

85년생: 동업 제의를 받으면 시간을 요구하라. 83년생: 여러 가지 말고 한가지씩만 생각해야 편하다. 71년생: 신중한 검토가 이루어진 후에 남을 옹호해라. 59년생: 한가지 사안을 깊이 파고들면 잃는게 많다. 47년생: 앞에서 칭찬하는 사람이 한결 편하다. 35년생: 변화 변동이 일어난다.

백운철학원

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