박명수 "개그맨 군기 심각…인사 성의 없다고 두들겨 맞아"

개그맨 박명수가 과거 자신이 겪었던 군기 문화를 언급했다.

23일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 '나의 소심한 반항'을 주제로 소신 발언을 하는 코너가 진행됐다.

박명수. 인스타그램 갈무리

이날 한 청취자는 "회사에서 하는 최대 복수이자 반항은 미운 상사가 걸어올 때 핸드폰 보는 척하면서 인사를 안 한다"고 사연을 남겼다.

이에 박명수는 "그 앞에 있는 그분은 알 거다. '너 한번 두고 보자' 그러는 경우가 있다"고 말했다.

그는 "개그맨들은 군기가 심해서 인사를 해도 '너 안해?'라며 두들겨 맞은 적이 있다. 인사했는데 성의 없이 했다는 거다"고 했다.

박명수는 "눈을 마주치고 알아보게 해야 된다고 하더라. 한 번은 (선배가) 잡아당겨서 인사한 적이 있다. 전 맞진 않았다. 오히려 귀엽다고 했던 기억이 난다"고 말했다.

이현이는 모델계도 군기가 세다며 "저는 반항을 했다. 일부러 조용한 분위기에서 활기차게 '안녕하세요'라고 했다. 그 분이 민망하도록"라고 밝혔다.

이를 듣던 박명수는 "장윤주가 선배 아니냐"고 물었고, 이현이는 "한참 선배다. 윤주 언니는 너무 잘해줬다. 재밌었다. 동생들을 웃겨줬다"고 전했다.

<뉴시스>

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