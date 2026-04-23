임영웅, 가족모임 깜짝…할머니 "꿈이야 생시야" 눈물

가수 임영웅이 일본 삿포로를 여행 중인 가족들 앞에 깜짝 등장한 일상을 공개했다.

임영웅은 22일 자신의 유튜브 채널에 '인생, 계획대로 되는 게 하나도 없다, 자고 싶은데 잠도 못 자고 추천 음식점도 못 가고 쇼핑할 것도 없다'라는 제목의 브이로그 영상을 게재했다.

임영웅. 유튜브 채널 임영웅 캡처

영상에는 금발 머리를 한 임영웅이 삿포로 신치토세 공항에 도착해 가족들을 위한 이벤트를 준비하는 과정이 담겼다.

공항에 도착한 임영웅은 "지금 가족분들이 일본에 여행을 와 계시는데 내일이 마지막 날"이라며 "안 오는 척하다가 마지막 날에 깜짝 등장하려고 한다"고 계획을 밝혔다.

그는 이어 "가족들이 일본 여행 중인데 마지막 날 깜짝으로 나타날 계획"이라고 덧붙였다.

이동 과정에서 피곤함을 내비치기도 했다. 임영웅은 "사실 오랜만에 아침에 일찍 일어나서 잠을 못 잤다"며 "매번 새벽에 늦게 자고 그래서 거의 한 시간도 못 자고 나왔다"고 말했다.

숙소로 향하던 그는 "가족들이 계시는 숙소로 가고 있는데, 저녁 먹을 시간에 공개할 거라 아직은 숙소에 숨어 있어야 할 것 같다"며 "지금 어른들은 방에 계시고 동생들은 자유 시간을 갖고 있다고 한다, 최대한 숙소에서 잘 숨어 있겠다"고 상황을 전했다.

이후 저녁 식사 자리에 임영웅이 예고 없이 등장하자 가족들은 "이게 웬일이야"라며 당황한 기색을 보였다.

특히 임영웅의 할머니는 눈물을 보이며 "이게 꿈이야? 생시야?"라고 감격스러워했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지