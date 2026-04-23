고우리 “남편 산부인과 안 간다” 발언 논란 해명…“웃기려다 오버했다”

그룹 레인보우 출신의 배우 고우리가 남편이 산부인과에 동행하지 않는다는 발언 관련 논란에 대해 “말실수였다”고 해명했다.

고우리는 23일 자신의 유튜브 채널 ‘Go! 우리’에 공개된 영상에서 레인보우 멤버였던 정윤혜, 노을과 만나 이야기를 나눴다. 영상에서 두 사람은 과거에 고우리가 “남편이 산부인과에 함께 가지 않는다”고 말한 부분을 언급하며 “형부가 너무 안쓰럽더라”고 지적했다.

유튜브 채널 ‘Go! 우리’ 캡처

앞서 고우리는 시험관 시술 과정과 관련해 “남편은 (산부인과에) 갈 사람이 아니다. ‘내가 왜?’라고 하는 스타일”이라고 유튜브를 통해 언급한 바 있다. 이어 “남편이 딱히 가서 할 게 없지 않나. 그냥 안 보는 게 낫겠다 싶었다. 억지로 끌고 가서 앉혀놓으면 더 스트레스받을 것 같았다”고 말했다.

그러면서 “작년부터 시험관 준비를 오랫동안 하면서 혼자 다니던 버릇이 들었는지 익숙해졌다”고 덧붙였다. 당시 해당 발언이 남편의 태도를 일반화한 것처럼 비춰지면서 논란이 됐고 일부 비판이 이어졌다.

유튜브 채널 ‘Go! 우리’ 캡처

이에 고우리는 “내가 말실수한 거다. 미안하다고 했다. 웃겨보려고 오버한 것 같다”고 인정했다.

그는 “5~6주차 때는 같이 병원에 갔다”면서 실제로는 남편이 함께한 적이 있다고 부연했다. 정윤혜는 “매번 같이 가는 것보다 중요한 순간에 함께하는 게 더 중요하다”며 현실적인 의견을 전했다.

유튜브 채널 ‘Go! 우리’ 캡처

고우리는 최근 시험관 시술 끝에 임신에 성공한 사실도 알렸다. 그는 “안정기가 될 때까지 조심스럽게 지냈다”며 “태명은 ‘복덩이’”라고 밝혔다.

한편 고우리는 2009년 레인보우로 데뷔했으며 이후 배우로 전향해 드라마 ‘하나뿐인 내편’, ‘가우스전자’ 등에 출연했다. 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼해 최근 임신 소식을 전했다.

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