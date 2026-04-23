제주공항, 유니클로 협업 티셔츠 출시

제주공항이 유니클로와 함께 제주공항을 알리는 티셔츠를 출시한다.

한국공항공사는 24일 글로벌 패션 브랜드 유니클로와 협업해 제주공항을 테마로 한 ‘UTme!(유티미) 티셔츠’를 제작해 출시한다고 23일 밝혔다.

23일 장세환 한국공항공사 제주공항장(오른쪽 네번째)를 비롯한 제주공항 직원들이 ‘UTme!’ 티셔츠를 입고 기념촬영을 하고 있다.

유티미는 다양한 이미지 스티커를 활용해 나만의 고유한 티셔츠를 만들 수 있는 커스터마이징 서비스를 의미한다.

이번에 출시하는 티셔츠는 제주공항의 특징과 이미지, 공항 관련 코드 번호, 숫자 등을 표기한 다양한 디자인으로 구성된다. 티셔츠는 2027년 3월 말까지 제주 지역 유니클로 매장(이도점, 도남점, 서귀포점)에서 한정 판매된다.

이와 관련해 한국공항공사는 지역색을 담은 상품을 제작해 제주공항의 브랜드가치를 높이는 동시에 여행객들에게 다채로운 관광 콘텐츠를 제공할 예정이다.

특히 협업 파트너인 유니클로는 제주지역 내 귤메달, 우무 등 로컬 브랜드와 협업 티셔츠를 성공적으로 출시한 바 있다. 국내공항 최초로 출시하는 제주공항 특화 티셔츠에 여행객들의 관심이 클 것으로 기대된다.

장세환 한국공항공사 제주공항장은 “이번 협업은 공항이 단순한 이동 공간을 넘어 하나의 브랜드로 확장하는 계기가 될 것”이라며 “향후 티셔츠에 대한 선호도를 바탕으로 다양한 공항 굿즈 사업을 추진해 제주공항을 매력적인 관광 컨텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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