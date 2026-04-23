SK하이닉스, 성과급 올해는 6억원?…주주환원 기대도 더 커져

SK하이닉스가 올해 1분기 37조원 이상의 기록적인 영업이익을 달성함에 따라 내년 초 지급될 성과급 규모에 업계 관심이 쏠리고 있다.



특히 시장 일각에서 제기되는 연간 영업이익 200조원 돌파 전망치를 토대로 보상 재원을 산출할 경우, 직원 1인당 평균 성과급이 6억원을 넘을 수 있다는 분석도 나온다.



23일 연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사 17곳의 컨센서스(실적 전망치)를 집계한 결과, SK하이닉스의 올해 매출과 영업이익은 각각 301조1천965억원, 227조8천154억원으로 추정된다.



이 같은 전망이 현실화할 경우 내년 초 지급될 '초과이익분배금(PS)'의 재원(영업이익의 10%)은 22조7천억원에 달할 것으로 보인다.



직급과 연차에 따라 차이는 있지만 이를 전체 임직원 수(약 3만5천명)로 단순 계산하면 직원 1인당 평균 약 6억3천만원(세전)의 성과급을 받게 된다는 계산이 나온다.



이미 SK하이닉스는 올해 1분기에 영업이익 37조6천103억원을 기록하며 PS 재원으로 3조7천600억원을 마련한 상태다. 1분기 실적만으로 직원 1인 평균 1억원의 성과급을 확보한 셈이다.

SK하이닉스 이천캠퍼스. 연합뉴스

이러한 전무후무한 '억대' 성과급이 가시화된 것은 지난해 노사 합의로 도출된 제도 개편과 폭발적인 실적 성장이 맞물린 결과로 풀이된다.



PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용해 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다.



올해 초 SK하이닉스는 2025년도 실적에 따른 PS로 구성원에게 역대 최대 수준인 기본급(연봉의 20분의 1) 2천964%의 성과급을 지급했다.



연봉이 1억원이라면 성과급으로 약 1억5천만원을 수령한 셈인데, 내년 초에는 이보다 4배 이상 늘어난 보상이 가능해질 전망이다.



지급 방식은 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 당해 지급되고, 나머지 20%(매년 10%씩)는 2년에 걸쳐 이연 지급된다.



업계에서는 SK하이닉스가 최고 수준의 보상을 통해 반도체 전문 인력을 확보하는 동시에 의대 쏠림 현상 완화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.



또 성과급에 대한 기대감이 커지면서 최근 모집한 전임직(생산직) 채용 지원율도 역대 최고치를 경신할 것으로 관측된다.



2026년도 실적을 반영한 PS는 내년 2월 초 지급될 예정이며, 이와 별개로 상·하반기 목표 달성 시 지급되는 '생산성 격려금(PI)' 역시 올해 모두 최대 수준(기본급의 150%)으로 집행될 전망이다.



한편 SK하이닉스는 역대급 실적에 걸맞은 주주환원 정책도 강화한다.



SK하이닉스는 이날 1분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 기존 배당 외에 자사주 매입 및 소각 등 추가적인 주주환원 수단도 적극 검토해 연내 실행 방안을 마련할 계획이라고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지