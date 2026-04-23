트럼프 측근 “월드컵에 이란 말고 이탈리아 내보내자”

세계적 축구 강호 이탈리아가 유럽 지역 예선에서 탈락해 2026년 북중미 월드컵 무대에 설 수 없게 된 것은 축구 팬들에게 참으로 안타까운 소식이었다. 그런데 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 측근이 백악관 그리고 국제축구연맹(FIFA·피파)에 ‘이란 대신 이탈리아를 월드컵에 내보내자’는 제안을 한 것으로 전해져 이목이 쏠린다. 이란 스스로 출전권을 포기한다면 모를까, 현재로서 성사 가능성은 매우 낮다는 관측이 지배적이다.

미국 도널드 트럼프 행정부의 글로벌 협력 특별 대표인 파올로 잠폴리 대사(왼쪽)가 지아니 인판티노 피파 회장과 함께한 모습. 이탈리아계 미국인이자 트럼프의 핵심 측근인 잠폴리는 최근 백악관과 피파에 “이란 대신 이탈리아를 북중미 월드컵에 출전시키자”고 제안했다. SNS 캡처

22일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 트럼프 2기 행정부에서 글로벌 협력 특별 대표를 맡고 있는 파올로 잠폴리(56) 대사는 이날 FT와의 인터뷰에서 월드컵 출전국을 이란에서 이탈리아로 교체하는 방안을 제시했다. 잠폴리 대사는 “저는 트럼프 대통령과 지아니 인판티노 피파 회장에게 이탈리아가 월드컵에서 이란을 대체할 것을 건의했다”며 “역대 월드컵에서 4차례 우승한 이탈리아는 충분히 그럴 만한 자격이 있다”고 말했다.

잠폴리는 1970년 이탈리아 밀라노에서 태어난 이탈리아계 미국인 모델 에이전트다. 미국에 정착한 뒤 뉴욕 사교계와 패션업계를 중심으로 활동하던 그는 1998년 9월 동유럽 슬로베니아 출신 모델 멜라니아 트라우스(당시 28세)를 트럼프에게 소개시켜준 것으로 유명하다. 트럼프는 멜라니아가 미국 국적을 취득한 이후인 2005년 그와 결혼했다. 잠폴리는 트럼프 부부와의 각별한 인연을 토대로 훗날 트럼프가 대통령에 당선된 뒤 그 핵심 측근으로 부상했다.

오는 6∼7월 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 열리는 월드컵은 총 48개국이 12개 조로 나뉘어 조별 리그를 치른다. 이란은 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 더불어 G조에 속해 있다. 예정대로라면 이란은 조별 리그 3경기를 미국 로스앤젤레스(LA)와 시애틀에서 치르게 된다. 미국·이란 전쟁이 월드컵 개막 후에도 계속될지 현재로선 알 수 없으나, 미국 입장에선 적국인 이란 선수들과 응원단이 자국 땅을 밟는 게 불편할 수밖에 없다. 일각에선 테러 가능성을 염려하기도 한다.

지난 2025년 3월 북중미 월드컵 본선 진출을 확정지은 이란 축구 대표팀 선수들이 국기를 흔들며 기뻐하고 있다. 피파 홈페이지

지난 2월28일 미국·이스라엘의 공습이 시작된 뒤 이란은 월드컵 출전 포기 가능성을 내비쳤다. 군부와 강경파 인사들 사이에 ‘미국과 전쟁 중인데 그 미국에서 열리는 대회에 우리 선수들을 내보내는 것이 가당키나 한가’라는 여론이 지배적이었기 때문이다. 이에 주최국인 미국의 트럼프는 “이란 선수들이 오든 말든 상관없다”며 시큰둥한 반응을 보였다. 다만 피파가 나서 “전례가 없는 일”이라며 설득했고, 결국 이란도 월드컵에는 출전하는 것으로 뜻을 굳혔다.

잠폴리의 제안대로 지역 예선에서 떨어진 이탈리아가 이란 대신 월드컵 본선 무대를 밟는 것은 현재로선 실현 가능성이 낮아 보인다. 무엇보다 지역 예선을 통과한 이란의 월드컵 참여 의지가 확고하기 때문이다. 이탈리아 스스로 국제사회와 축구 팬들의 눈총 등을 의식해 제안을 거절할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지