이다도시 “양육비 없이 두 아이 혼자 키워”

유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 화면 캡처

프랑스 출신 방송인 이다도시가 이혼 후 전 남편에게 양육비를 받지 못했다고 고백했다.

22일 공개된 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 이다도시는 전 남편과의 이혼과 이후 삶에 대해 솔직하게 이야기했다.

장영란은 방송인으로 롱런 중인 이다도시에게 "돈을 많이 벌었을 것 같다"고 말했다. 이에 이다도시는 "방송 초기엔 잘 몰라서 비싸게 안 받았다. 방송을 이렇게 길게 할 지 몰랐다. 30년이 됐다"고 말했다.

장영란은 "건물 좀 샀냐"고 물었다. 그러자 이다도시는 이혼 얘기를 꺼냈다.

그는 "결혼 16년 만에 이혼했는데 당시 굉장히 힘들었다. 그때 돈 벌어서 다행이었다. 두 아이를 혼자 키웠다. 양육비는 한 푼도 받지 못했다. 애들이 공부를 잘해서 길게 공부했다"고 했다.

장영란은 "방송에 안 나오던 때가 있었다"고 했다. 이다도시는 "계속 방송했다. 그런데 예전만큼 날마다 나올 정도는 아니었다. 이혼한 뒤 교수를 준비했다. 과거 연세대학교에서 시간강사를 하다가 방송을 위해 그만뒀다. 원래 가르치는 일을 좋아한다. 교수로 활동하면서 방송에서 예능 쪽으로 일하기가 조금 애매했다"고 말했다.

이다도시는 재혼 얘기도 했다. 그는 한국에 살던 프랑스인 남성과 2019년 재혼했다.

이다도시는 "서래마을에 살면서 학부모로 원래 알던 사이였다. 내가 먼저 이혼하고 10년 동안 혼자서 애들 키우면서 정신없이 살았다. 이후 현재 남편이 당시 아내와 이혼을 생각하게 되면서 조언해 주다가 친해졌다. 같이 있을 때 편했다"고 했다.

이다도시는 두 아들을 언급하며 "재혼할 때 애들이 이미 다 큰 상황이었다. 엄마 인생 살라고 하더라. 남편과 나는 공통 관심사가 많고 한국 좋아하고 부산을 사랑한다"고 말했다.

한편 이다도시는 1993년 한국인 남성과 결혼했고 2010년 이혼했다.

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