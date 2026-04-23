한·베트남 정상회담에 靑 “정치·경제·문화 등 여러 분야서 최상의 파트너십 완성 계기 돼”

베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 또럼 당서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 양국 간 전략적 협력을 강화하기로 한 데 대해 청와대는 “아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 경제성장의 견인차이자 글로벌 공급망의 주요 거점인 베트남과 에너지·인프라·과학기술 등 미래 성장 분야에서 협력 지평을 넓힘으로써 양국의 호혜적이고 지속가능한 발전에도 기여할 것으로 기대된다”고 평가했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 또럼 당서기장 주최 국빈만찬 이후 낸 서면브리핑에서 “이번 이 대통령의 베트남 국빈방문은 올해 싱가포르·필리핀 방문, 인도네시아 대통령 국빈 방한 접수에 이은 대(對) 아세안 릴레이 정상외교의 일환”이라며 “우리의 핵심 협력국인 베트남과 정치·경제·문화 등 제반 분야에서 최상의 파트너십을 완성하는 계기가 된 것으로 평가할 수 있다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 기념촬영 중 악수하고 있다. 연합뉴스

이 수석은 이날 하노이의 베트남 국가주석궁에서 열린 이 대통령과 또럼 당서기장 간의 정상회담과 관련해 “양 정상은 교역·투자를 비롯해 에너지·원전, 인프라, 과학기술, 문화·인적교류 등 미래지향적, 전략적 분야에서 협력을 한 단계 높이자는 데 의견을 같이했다”며 “이에 이번 정상회담을 계기로 분야별 협력 강화를 위한 총 12건의 협력 문건이 체결됐다”고 했다.

이 수석은 특히 에너지 안보와 관련해 “이 대통령은 베트남의 신규 원전 건설 및 전력 인프라 사업 참여를 통해 양국이 에너지 전환 등 전략적 협력의 새로운 지평을 열어나가기를 희망한다고 했다”며 “또럼 당서기장은 이에 공감하며 양국이 에너지 안보 파트너십을 더욱 강화하여 서로의 지속가능한 발전에 기여하기를 바란다고 했다”고 전했다. 두 정상은 양국이 함께 추진 중인 ‘핵심광물 공급망 센터’를 중심으로 베트남의 풍부한 자원과 한국의 기술력을 융합해 공급망 안정을 위한 협력을 강화해 나가기로 했다.

양 정상은 한반도를 비롯한 지역 및 국제정세에 대해서도 의견을 교환했다. 이 수석은 “양 정상은 한반도의 평화와 안정이 역내 및 국제사회의 번영에 필수적이라는 데 공감했으며, 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되어야 한다는 데 의견을 같이했다”면서 “나아가 한·아세안 협력 증진 및 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 등 국제무대에서의 협력 강화를 위해 긴밀한 소통과 협력을 이어가기로 했다”고 전했다.

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