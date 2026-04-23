[청와대 스케치] 李대통령, 베트남 찾아 “국제결혼 1위…사돈의 나라”

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 신규 원전·핵심광물 공급망 협력 강화에 뜻을 모았다. 이날 하노이에서 동포 오찬간담회, 호찌민 묘소 헌화, 정상회담 및 국빈 만찬 등의 일정을 소화한 이 대통령은 한국과 베트남이 “참 닮은 게 많다”며 양국 간 정서적 유대감을 강조했다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. 연합뉴스

① 李대통령 “베트남, ‘사돈의 나라’이자 아세안 내 최대 규모 재외동포 거주국”

이 대통령은 이날 정상회담 후 공동언론발표에서 베트남을 ‘사돈의 나라’로 지칭했다. 이 대통령은 “베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로, 1년에 무려 450만명의 한국인이 방문하고 있다”면서 “이와 함께 우리 국민의 국제결혼 1위 국가로 10만 명의 다문화 가정을 이룬 ‘사돈의 나라’이자 아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주 국가이기도 하다”고 설명했다. 이에 따라 양국은 상대국 국민과 다문화가정의 안정적인 체류, 권익 증진을 위한 협력도 강화키로 했다. 이 대통령은 “럼 당 서기장께서는 베트남을 방문하는 우리 국민의 안전과 베트남 내 우리 재외동포와 한-베트남 2세들의 편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀하셨다”며 “저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼이민자들의 권익 증진을 위해 계속해서 노력할 것을 약속드렸다”고 밝혔다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

②李대통령 “멀리 나와 힘들게 살아가는데 같은 동포끼리 헐뜯을 필요 있는가”

이 대통령은 이날 베트남 국빈 방문 첫 공식 일정으로 현지 동포들과의 오찬 간담회를 택했다. 이 대통령은 간담회에서 양국이 “장시간 외세를 겪고 결국은 우리의 힘으로 극복한 것이나, 분단의 아픔을 겪고 동족끼리 전쟁에 고통을 겪은 것이나, 그 어려움을 겪고 이렇게 다시 우뚝 일어서는 과정들이 참으로 많이 닮았다”고 말했다.

베트남 직전 찾은 인도와 비교해서도 “베트남과 대한민국의 관계가 참으로 특별하다”며 “인도가 베트남보다 15배 더 큰데 거기는 교민 수가 1만2000명이고, 여기(베트남)는 20만명”이라고 했다. 또 “지난해 우리 정부 출범 후 또럼 당 서기장께서 외국 정상으로는 첫 국빈 방한을 했고, 이번에 베트남의 새로운 지도부가 꾸려진 후 첫 국빈으로 제가 오게 됐다”며 “이것만 해도 베트남과 한국의 특별한 관계를 알 수 있지 않으냐”고 물어 좌중의 박수를 받기도 했다.

이 대통령은 동포들을 향해 “서로 화합하고 협력하는 건강한 공동체가 되기를 바란다”며 “안 그래도 멀리 나와서 힘들게 살아가는데 자꾸 같은 동포끼리 헐뜯고 쥐어뜯고 그럴 필요가 있겠는가. 원래 사람은 조금씩 다 다른 것”이라고 당부했다.

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