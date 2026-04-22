월성원자력본부, ‘지구의 날’ 맞아 지역사회와 함께 환경 정화 및 에너지 절약 캠페인

에너지 안보 위기 극복 위한 캠페인 및 소통의 장 마련
한국수력원자력 월성원자력본부는 22일 ‘제56회 지구의 날’을 맞아 경주시 양남면 주상절리 일원에서 지역 시민단체인 ‘(사)경주 에너지와 여성’과 함께한 ‘환경 정화활동 및 에너지 절약 캠페인’를 전개했다고 밝혔다.
이번 행사는 지역사회의 환경 보호에 앞장서고, 시민들과 직접 소통하며 에너지 안보의 중요성을 공유하기 위하여 마련됐다.
이날 행사에는 경주 에너지와 여성 회원 40명과 월성본부 직원 10명 등 총 50명이 참가했다.
참가자들은 동경주 대표 명소인 주상절리를 찾은 관광객들을 대상으로 친환경 장바구니를 배포하며, 일회용품 사용 줄이기 등 생활 속 탄소중립 실천을 독려해 호응을 얻었다.
이와 함께, 최근 에너지 안보 위기 극복을 위한 ‘에너지 절약 캠페인’도 병행하는 등 지역 주민과 관광객들에게 에너지 소비 절감의 필요성을 널리 알렸다.
특히 ▲승용차 5부제 참여하기 ▲대중교통 이용하기 ▲적정실내온도 유지하기 ▲불필요한 조명 끄기 ▲저녁시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 에너지 절약 방법을 안내하고 홍보 전단지와 친환경 장바구니를 배부했다.
경주 에너지와 여성 이외자 회장은 “지구의 날을 맞아 환경 정화 활동을 펼치고 친환경 장바구니를 나눠드리며 환경 보호의 의미를 되새길 수 있어 뜻깊었다”고 말했다.
월성본부는 향후에도 지역사회와 협업을 통해 ESG경영을 적극 실천하고 환경의식을 고취하기 위해 지속적으로 노력할 방침이다.
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