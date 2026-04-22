지선 코앞인데… ‘김용 공천 논란 심화’에 파열음 커지는 민주 [6∙3 지방선거]

더불어민주당 당권파와 비당권파가 6·3 지방선거 국면에서 2차 내홍 조짐을 보이고 있다. 정청래 대표 주도의 1인 1표제 도입 및 조국혁신당과의 합당 제의로 비당권파인 친명(친이재명)계의 감정이 좋지 않던 와중에 ‘공천 불이익’ 논란이 가중되면서다. 비당권파는 이재명 대통령의 ‘분신’으로 통하는 김용 전 민주연구원 부원장을 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 공천해야 한다는 입장이지만, 정 대표를 비롯한 당권파의 반응은 부정적이다.

더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

◆“긍정보단 부정적 의견 강해”



정 대표는 이날 경남 통영 욕지도 앞바다에서 주재한 선상 최고위원회의에서 “선거는 이기려고 한다”며 “모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점”이라고 했다. 또 “선거에 도움이 되면 하고 도움이 되지 않으면 안 하겠다”고 했다. 국회의원 재보선 공천 원칙을 두고선 “외부 인재 영입, 내부 인재 발탁, 당내 신망이 있고 명망 있는 인사들의 재배치”라고 했다. 김 전 부원장에 대한 직접적인 언급은 피했다.



반면 조승래 사무총장은 CBS 라디오에서 “(김 전 부원장 공천에) 대체로 긍정적인 면보다는 부정적인 면이 많지 않냐는 의견이 좀 더 강한 것 같다”고 했다. 김 전 부원장이 사법 리스크를 털어낸 뒤 선출직에 도전하는 것이 바람직하다는 취지로 해석됐다. “대법원 판결을 앞둔 후보를 공천한 예는 과거에 없었다”는 김영진 인재영입위 부위원장의 견해와 같은 맥락이다. 김 부위원장은 김 전 부원장 공천이 “국민 눈높이에 맞지 않는다”는 입장이다.



◆“날 외면하면 자기부정”



정치자금법 위반 등 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받은 김 전 부원장은 당초 검찰의 수사·기소가 조작이어서 불출마 사유가 될 수 없다고 주장한다. 대법원 판결을 앞둔 그는 현재 보석 상태다. 김 전 부원장은 경기권, 특히 경기 안산갑 또는 하남갑 출마를 희망한다. 그는 김어준씨 유튜브에 나와 “조작 (기소) 당한 사람에 대해 민주당이 국정조사까지 하는데 저를 외면하면 민주당의 자기부정”이라고 반발했다.

김용 전 민주연구원 부원장. 연합뉴스

비당권파도 김 전 부원장에 대한 검찰의 수사·기소가 윤석열 정권 ‘정치검찰’의 ‘조작’이라는 것이 당의 공식 입장인데 재판을 이유로 공천에서 배제하는 것은 모순이라는 입장이다. 황명선·강득구 최고위원과 김병주·전용기 의원 등이 이러한 대열의 선두에 서 있다. 차기 국회의장을 노리는 박지원 의원도 “사법부의 판단보다는 국민의 판단을 직접 받아보라”며 김 전 부원장의 출마를 독려한 것으로 전해졌다.



?당이 새누리당(현 국민의힘) 출신으로 민주당에 입당한 김용남 전 의원의 재보선 공천을 검토 중인 것을 두고도 친명계는 불쾌감을 감추지 못하고 있다. 한 민주당 관계자는 “김 전 부원장 공천을 안 주겠다는 뜻 아니겠냐”고 했다.

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 후보에게 패배한 뒤 단식에 돌입한 안호영 의원이 22일 국회 본청 앞 천막 농성장에서 병원으로 이송되고 있다. 연합뉴스

◆‘경선 불복’ 단식 안호영, 병원행



한편 이원택 전북지사 후보의 ‘식사비 대납’ 의혹 재감찰을 요구하는 단식투쟁을 12일째 이어오던 안호영 의원이 이날 병원으로 이송됐다. 안 의원 측은 “단식 중 건강 악화로 조정식 대통령 정무특보와 의료진의 권고에 따라 녹색병원에 긴급 이송됐다”고 전했다. 안 의원은 이 후보를 상대로 당내 경선에서 패해 본선행이 좌절됐다. 하지만 당 윤리감찰단이 이 후보 의혹을 재조사해야 한다며 사실상 경선 불복 성격의 단식투쟁을 벌여왔다. 이 후보는 정 대표 측 인사로 분류된다.



이언주·강득구 최고위원은 정 대표가 주재한 회의에 불참하고 안 의원을 위로 방문했다. 이 최고위원은 “당대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고 손 한 번 잡아주지 않은 모습에 상당한 자괴감을 느낀다”고 했다.

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