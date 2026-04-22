브런슨 주한미군사령관 “사드 여전히 한반도에 있다” [한·미 동맹 잇단 잡음]

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 이란전쟁 과정에서 중동으로 차출된 것으로 알려진 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)가 여전히 한반도에 있다고 밝혔다. 미군 고위관계자가 공개 석상에서 사드 반출이 없었다고 확인한 것은 처음이다.



브런슨 사령관은 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에 출석해 한반도의 사드를 빼 중동에 재배치한 것이 대북 억지에 어떤 영향을 주느냐는 민주당 개리 피터스 의원(미시간)의 질문을 받고 “어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다”고 답했다. 브런슨 사령관은 “우리는 탄약을 보내고 있고 (탄약이) 이동을 위해 대기 중”이라고 덧붙였다. 브런슨 사령관이 이날 언급한 탄약이 무엇인지 확실하지 않지만, 맥락상 사드 요격 미사일을 의미하는 것으로 보인다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에 출석해 발언하고 있다. 브런슨 사령관은 이란전쟁을 위해 중동으로 차출된 것으로 알려진 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)에 대해 “여전히 한반도에 있다”고 밝혔다.

유튜브 캡처

앞서 미 워싱턴포스트(WP)는 지난달 9일 미 당국자들의 말을 인용, 한국에 배치된 사드 시스템 중 일부를 이란전쟁이 벌어지고 있는 중동지역으로 이동시키고 있다고 보도했다. 마이클 더피 미 국방부 조달 및 유지보수 담당 차관은 지난달 하원 외교위 청문회에서 사드 재배치 관련 질문을 받고 “특정 자산 재배치 기간에 대해서는 알지 못하며, 따라서 구체적으로 말할 수 없다”면서도 “전 세계에서 가장 시급하고 절실한 수요를 충족하기 위해 자산을 재배치할 수 있는 능력과 유연성은 우리의 막대한 강점”이라고 답변한 바 있다.



브런슨 사령관은 “이전에 레이더를 전방 이동시킨 조치가 있었고, 이는 (지난해 6월 미국이 이란 핵시설을 폭격한) ‘미드나잇 해머’작전에 앞서 이뤄졌던 것”이라며 “일부는 복귀하지 않았지만 사드 시스템 자체는 한반도에 있다”고 설명했다. 주한미군 패트리엇 포대가 지난해 3월 중동에 일부 순환배치됐다 복귀한 것을 거론한 것이다. 그는 사드가 한반도에 계속 있을 것으로 전망하느냐는 질문에 “그렇다”고 답했다. 그러면서 탄약 이송을 위해 오산기지로 사드 시스템을 이동시키는 과정에서 소문이 퍼졌고, 우려가 실체에 비해 커졌다는 취지로 설명했다.



청문회에 함께 출석한 새뮤얼 퍼파로 미 인도태평양사령관은 주일미군 소속 제31해병원정대가 중동으로 이동한 것이 인도태평양 대비태세에 어떤 영향을 주느냐는 질문에 다른 해병원정대로 공백을 보충해 큰 문제가 없다는 취지로 답변했다.



브런슨 사령관은 전시작전권 전환과 관련해서는 “조건에 기초한 전환”이라면서 “정치적 편의가 조건을 앞지르지 않도록 계속 보장해야 한다”고 말했다. 그는 “조건에 집중해야 한다. 그렇게 해야 미국이 더 안전해지고 한국이 더 안전해진다”고 덧붙였다. 브런슨 사령관은 평소에도 전시작전권 전환 일정을 맞추려고 조건을 간과해서는 안 된다는 등의 언급을 공개적으로 했는데, 이번에는 “정치적 편의주의”라는 표현을 쓰며 발언 수위를 높였다.



브런슨 사령관은 주한미군 병력 규모보다 역량에 초점을 맞춘다고 말해 미군이 전 세계에서 추진하고 있는 미군 재조정 정책도 재확인했다. 브런슨 사령관은 “한반도는 미국 본토를 방어하고 이 지역에서의 미국 국익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지”라며 “주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있다”고 말했다. 그는 “이것이 내가 (병력) 숫자보다 역량에 확고히 초점을 맞추는 이유”라며 “주둔은 기본 전제이지만 규모에서 역량으로의 전환을 진정으로 이해하기 위해 한반도에 배치돼야 할 구체적 역량에 초점을 유지하는 것이 필수적”이라고 강조했다.



이어 “주한미군 부대들이 인도태평양사령부 훈련에 참여하는 것은 인도태평양 전역의 억지 지원을 위해 한국에서의 능력을 투사할 수 있는 잠재력을 보여준다”고도 말했다. 대북 억지에 주력하던 주한미군의 역할이 인도태평양에서의 대중 견제로 확장될 가능성을 시사하는 것으로 풀이된다.

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