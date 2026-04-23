HD현대重, 쇄빙선·전력사업 ‘동시 확대’

HD현대중공업이 얼음을 깨면서 항로를 확보하는 특수선박인 ‘쇄빙전용선’과 데이터센터 발전설비를 잇달아 따내며 해외 시장을 확장하고 있다. 전통적인 조선업에서 특수선과 전력 공급 등 여러 고부가가치 사업 분야로 발을 넓히는 모양새다.



HD현대중공업은 22일 스웨덴 해사청과 약 3억5000만달러(약 5100억원) 규모의 쇄빙전용선 1척 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 국내 조선소가 핀란드와 노르웨이 등 이른바 ‘쇄빙선 강국’들과 경쟁해 해외 발주를 따낸 것은 이번이 처음이다.



이번 선박은 길이 126m, 배수량 1만5000t(톤)급으로 ‘폴라클래스(PC)4’ 수준의 쇄빙 능력을 갖췄다. 폴라클래스는 극지 운항이 가능한 쇄빙 성능 등급이다. 숫자가 낮을수록 성능이 높다. PC4는 두께 약 1~1.2m 수준의 얼음을 연속적으로 깨며 항로를 확보하는 중간 이상 등급이고, 해당 선박은 2029년 인도될 예정이다. 발트해에서 항로 개척과 선박 지원 임무 등을 수행하게 된다.



함정·중형선사업대표인 주원호 HD현대중공업 사장은 “기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 특수목적선 분야에서 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.



HD현대중공업은 미국 에너지 인프라 기업 ‘아페리온 에너지 그룹’과 6271억원 규모 발전설비 공급 계약을 체결하는 등 에너지 사업 쪽에도 영역을 넓히고 있다. 총 684메가와트(MW) 규모 설비로, 20MW급 ‘힘센엔진(HiMSEN·대형 발전용 엔진)’ 기반 발전 시스템이 공급된다. 공급된 설비는 미국 내 데이터센터 전력 인프라에 활용될 예정이다.



HD현대중공업 관계자는 “이번 계약은 미국 데이터센터 전력 시장 진출의 중요한 계기가 될 것”이라며 “쇄빙선 수주와 함께 고부가 사업 포트폴리오를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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