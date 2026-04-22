화물연대·BGF로지스 교섭 착수… CU 물류센터 사태 수습 ‘물꼬’

경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 화물연대 조합원 사망 사고를 규탄하며 투쟁 중인 민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 사측이 사태 해결을 위한 교섭 테이블에 앉았다.



22일 화물연대와 BGF로지스 양측은 고용노동부 진주지청에서 교섭 상견례를 했다. 이날 교섭에는 이민재 BGF로지스 대표와 김동국 화물연대본부 위원장이 참석해 사태 수습을 위한 첫 물꼬를 텄다.

처우개선과 직접 교섭을 놓고 충돌을 빚고 있는 화물연대와 BGF로지스가 22일 대전 동구 한 호텔에서 실무교섭 상견례를 진행했다. 뉴스1

1시간 동안 진행한 상견례 직후 이 대표는 “센터 집회 과정에서 사망한 조합원에 대해 매우 안타까운 마음”이라며 “유족에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다”고 고개를 숙였다. 이 대표는 “오늘 상견례를 시작한 만큼 앞으로 성실히 협의해 나간다면 좋은 결과가 있지 않을까 싶다”고 말했다.



화물연대 역시 BGF 측의 교섭 참여를 긍정 평가했다. 화물연대 관계자는 “이제라도 교섭 자리에 나와 대화에 응해준 점에 대해 고맙게 생각한다”며 “오늘은 교섭을 진행하자는 큰 틀의 합의를 이뤘으며, 구체적 요구안은 실무교섭을 진행하며 정리할 계획”이라고 설명했다. 실무교섭은 이날 오후 대전 모처에서 진행됐다.



BGF로지스가 교섭에 나선 배경에는 복합적 압박이 작용한 것으로 보인다. 그간 사용자성을 부정하며 교섭을 거부해왔지만, 화물연대 집회 과정에서 사망사고가 발생하고 여론 주목도가 높아지자 부담을 느낀 것으로 보인다. 파업 장기화로 상품이 원활하게 공급되지 않으면서 점주들 피해가 커지는 것도 부담으로 작용했다. 다만 유통업계 일각에서는 이번 협상 사례가 향후 유사 분쟁 선례로 작용할 수 있다는 점에서 우려를 표하고 있다.



경찰은 화물연대 집회 현장에서 화물차로 들이받아 3명의 조합원을 숨지게 하거나 다치게 한 40대 운전자 A씨에게 ‘살인’ 혐의를 추가해 구속영장을 신청했다. A씨는 지난 20일 진주시 CU 진주물류센터 앞 화물연대 집회 현장에서 2.5t 탑차로 화물연대 조합원 3명을 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다. 경찰은 사고 당시 A씨가 차량 운행을 막아서는 이들을 보고도 들이받은 뒤 멈추지 않고 계속 주행을 이어가면서 사고 위험성을 충분히 인지했다고 보고 있다. A씨는 경찰 조사에서 “사고 당시 정신이 없었고, 빨리 나가야겠다는 생각이 들었을 뿐 조합원들을 다치게 할 의도는 없었다”고 진술한 것으로 전해졌다.



경찰은 또 화물연대 집회 중 흉기를 들고 자해 소동을 벌인 50대 조합원 B씨와 집회 현장에서 차량을 몰고 물류센터 정문을 돌진한 60대 조합원 C씨에 대해서도 특수공무집행방해 혐의로 구속영장을 신청했다.

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