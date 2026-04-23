친환경 신사업 확대… 미래 성장동력 확보 [사회공헌 특집]

GS그룹이 환경과 지속가능성이라는 시대적 요구에 부응해 친환경 신사업을 적극 확대하며 미래 성장동력을 확보하고 있다. 계열사들도 본업과 연계된 친환경 사업 확대뿐 아니라 신규 분야 개척을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 박차를 가하고 있다.



GS칼텍스는 여수공장에서 발생하는 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 CCUS(이산화탄소 포집·활용·저장) 사업을 추진하고 있다. 2022년 주요 기업들과 사업 업무협약을 체결했고, 2024년에는 여수산단 내 주요 기업들과 협의체를 구성해 지방자치단체와 함께 ‘여수 CCUS 클러스터’ 구축을 위한 민관 협력을 시작했다. GS칼텍스가 여수 율촌융복합물류단지에 구상하고 있는 CCUS 클러스터는 개별 기업이 독립적으로 탄소를 포집·저장하는 방식이 아니라 여러 기업이 공동 인프라를 활용하는 방식이다.

웨스틴 서울 파르나스. GS그룹 제공

친환경 연료 분야에서도 혁신적인 성과를 지속 창출하고 있다. 2023년 국내 최초로 바이오항공유(SAF) 급유와 시범운항을 시작했고, 2024년 SAF를 일본 나리타공항으로 수출했다. 또한 2023년 9월 국내 정유사 최초로 바이오선박유 제조·판매를 시작함으로써 해운 분야 탄소 배출 감축에 기여하고 있다.



GS건설은 ‘제로에너지건축물(ZEB) 시대’에 대응하기 위해 친환경 건축 기술도 개발했다. 지난해 5월 ‘에너지 절약형 조명’을 자체 개발해 자사의 프리미엄 주거 브랜드 자이(Xi)에 적용했고, 한국ESG기준원이 발표한 2025년 정기 ESG 등급 평가에서 통합 A+ 등급을 획득하며 2년 연속 최고 등급을 달성했다. 파르나스호텔이 운영하는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 웨스틴 서울 파르나스는 국제 지속가능성 인증 프로그램 ‘얼스체크’의 플래티넘 등급을 획득했다.

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