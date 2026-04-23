헌혈로 생명 나눔… 해외 오지학교 환경 개선 [사회공헌 특집]

효성은 ‘나눔으로 함께 하겠습니다’라는 슬로건 아래 지역사회와의 상생을 위한 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 취약계층 지원, 문화예술 후원, 호국보훈을 3대 축으로 단순한 기부를 넘어 삶의 질 개선과 사회적 연대 확산에 초점을 맞추고 있다는 점에서 주목된다.

효성 관계자들이 ‘사랑의 영양식 나눔’ 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 효성 제공

조현준 효성 회장은 “기업의 성장은 지역사회와 함께할 때 더욱 의미가 있다”며 “사회적 약자와 소외계층을 꾸준히 지원하는 나눔 활동에 적극 나서야 한다”고 강조해 왔다.



효성은 2008년부터 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 이어오며 임직원들의 자발적 참여로 생명 나눔 문화를 실천했다. 올해 2월에는 소아암 환자 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달하며 치료와 재활에 힘을 보탰다. 2013년부터 푸르메재단과 협력해 저소득층 장애아동의 재활치료비를 지원하고 있으며 ‘효성·푸르메재단과 함께하는 가족 여행’을 통해 치료를 넘어 가족의 정서적 회복과 유대 강화까지 돕고 있다. 지난 9일에는 ‘2026 장애어린이 의료재활 및 가족 지원사업’을 위한 후원금 1억3000만원을 전달했다.



효성은 2018년부터 플랜 인터내셔널 코리아와 함께 베트남 꽝응아이성 아동의 교육과 위생 환경 개선 사업도 이어오고 있다. 올해 1월 망덴 기숙형 초등학교에 현대식 주방과 식당을 완공해 안전하고 위생적인 급식 환경을 조성했으며, 8년간 10여개의 학교를 지원해 총 1672명의 아동이 개선된 교육 환경의 혜택을 받았다.



서울문화재단과 협력해 서울장애예술창작센터를 후원하며 장애 예술인의 창작 활동도 지원하고 있다. 배리어프리 영화 제작 후원을 통해 시·청각 장애인을 비롯한 다양한 계층의 문화 접근성을 확대하고 있다.



호국보훈 활동도 효성의 중요한 사회공헌 축이다. 효성은 2010년부터 육군 1군단 광개토부대와 1사1병영 자매결연을 맺고 위문금 전달, 복지시설 지원 등을 진행해왔다. ‘책 읽는 병영 만들기’ 사업을 통해 독서카페를 기증하기도 했다. 2012년부터 ‘나라사랑 보금자리’ 사업을 후원하며 6·25 및 월남전 참전 국가유공자의 주거 환경 개선을 지원하고, 국가유공자 및 보훈 가족의 문화·여가 활동 지원, 국립서울현충원 1사1묘역 가꾸기 활동 등도 꾸준히 진행하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지