시각장애인에 ‘지식의 빛’… 도서 서비스 확장 [사회공헌 특집]

개관 30주년을 맞은 LG상남도서관이 시각장애인을 위한 도서 서비스를 꾸준히 확장하고 있다. LG상남도서관은 1996년 개관한 국내 최초의 디지털 도서관으로, 지난 30년간 누구나 정보에 더 가까이 다가갈 수 있도록 장벽을 낮추는 데 꾸준히 힘을 보태왔다.

LG상남도서관의 ‘시청각 장애인 점자 강사 양성과정’ 수업 진행 모습. 참가자와 통역사, 강사가 함께 모여 수업을 하고 있다. LG 제공

LG상남도서관은 2006년 세계 최초로 시각장애인 음성도서 서비스가 탑재된 유비쿼터스 도서관 ‘책 읽어주는 도서관’을 열었다. 도서관에 직접 방문하지 않아도, 언제 어디서나 휴대폰이나 PC로 음성 도서를 들으며 책을 접할 수 있도록 돕는 서비스다. 연평균 14만건 이상이 이용되는 ‘책 읽어주는 도서관’은 지금까지도 매년 장서를 확충하고 이용자 환경을 개선하고 있다. 현재까지 3만여 건의 도서와 다양한 콘텐츠를 오디오북으로 제작해 웹과 모바일에서 무료로 제공한다.



최근에는 책을 제공하는 공간을 넘어 ‘배움과 성장을 돕는 지원의 장’으로 역할을 확장했다. LG상남도서관은 2023년부터 ‘국립시각장애교육지원센터’와 협력해 시각장애 청소년들이 더 나은 일상을 누릴 수 있는 맞춤 교육 ‘토요 점보 교실’을 시작했다. 토요 점보 교실은 ‘점자’와 ‘보조공학기기’의 줄임말로 맹학교가 아닌 일반 학교에 진학한 시각장애 학생들을 대상으로 하고 있다.



시각장애 학생들은 특수교육기관인 맹학교나 일반학교 중에서 선택해 입학할 수 있다. 일반 학교에 다니는 경우 시각장애인을 위한 전문적인 교육 환경이 갖춰져 있지 않아 많은 시각장애 학생이 학습 활동과 학교생활 적응에 어려움을 겪는다.



LG상남도서관은 이들을 위해 일반 학교에서 배울 수 없었던 맞춤형 교육 프로그램을 마련해 뚜렷한 학습목표를 갖고 꿈을 키워가도록 지원하고 있다. 연간 18주 교육으로 진행되는 토요 점보 교실 교육은 △점자(영어, 수학, 한글 점자) △정보화교육(컴퓨터, 스크린리더, 점자정보단말기, AI 코딩) △교과과정(영어, 수학, 국어) △체육(쇼다운)으로 구성돼 있다.



강사진은 학생들의 특성을 잘 이해하는 국립서울맹학교 교사와 각 분야의 전문 강사, 학생들의 개별학습을 위한 서울시 자원봉사센터 소속의 대학생 자원봉사들로 꾸렸다.



시각장애인보다 더욱 어려움에 처한 시청각장애인을 위한 교육도 제공한다. 시청각장애인은 시각장애와 청각장애를 함께 갖고 있는 장애인이다. 이들은 1만명 이상으로 추정되지만 현행 장애인복지상 15가지 장애유형에 포함되지 않아, 교육과 복지 전반에서 사각지대에 놓여 있다. 특히 시청각장애인은 촉각 외에는 정보를 습득하거나 의사소통을 하기 어려워 점자 교육이 꼭 필요하지만 시청각장애인을 위한 맞춤형 교육은 사실상 전무한 상황이다. LG상남도서관이 지난해부터 ‘시청각장애인 점자강사 양성과정’을 시작한 이유다. 시청각장애인이 강사가 되어 직접 점자를 가르치게 되면 기존에 필요했던 다수의 인력을 줄일 수 있을 뿐 아니라, 시청각장애인 강사와 교육생 당사자 간 일대일 소통으로 교육 이해와 몰입도가 높아질 수 있다. LG상남도서관 관계자는 “앞으로도 더 많은 분들이 정보와 지식에 가까이 다가갈 수 있도록 한계 없는 배움터 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.

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