“10년 뒤엔 사라질 수도”…당장 가봐야 할 국내 절경 ‘시한부 섬’ 3곳

4월 말임에도 한반도의 수은주가 요동치고 있다. 역대급 폭염과 열대야가 예년보다 일찍 들이닥칠 것이라는 예보가 쏟아진다. 매년 가는 뻔한 휴양지가 아니라 지도상에서 자취를 감추고 있는 섬들에 주목해야 할 이유다. 우리가 익숙하게 누려온 해안선과 풍경들은 지금 이 순간에도 예고 없이 퇴출을 준비하고 있다. 해수면 상승과 인구 소멸이라는 거대한 파도는 우리 지도에서 특정 섬들을 지워나가는 중이다. 단순히 경치를 즐기는 유람이 아니다. 소리 없이 삭제되고 있는 우리나라 섬 3곳. 그 땅의 마지막 조각을 직시할 수 있는 시간은 이제 얼마 남지 않았다.

지도 위에서 소리 없이 지워지는 중인 한국의 좌표들. 그 마지막 조각을 목격해야 할 시간. 세계일보 자료사진

가장 먼저 주목해야 할 곳은 전남 신안의 만재도다. 예능 프로그램의 배경으로 알려지며 평온한 이미지로 각인됐지만, 실상은 벼랑 끝에 몰려 있다. 1970년대 700여 명에 달했던 주민은 현재 한 손에 꼽을 정도다. 행정구역 통폐합 논의가 나올 때마다 존립 위험 1순위로 거론된다. 마을 초입 폐교의 녹슨 철문과 빛바랜 게시판은 아이들의 소리가 끊긴 이곳의 냉혹한 현실을 반영한다. 사람의 온기가 빠져나간 자리는 거친 바다와 기암괴석이 메웠다. 선착장에 닿는 여객선 횟수가 줄어들수록 이 섬이 허락하는 시간도 끝을 향한다. 지금 만재도의 공기를 마시는 것은 사라지는 터전의 마지막 파편을 보존하는 일이다. 목포항에서 출발하는 여객선은 하루 단 한 차례뿐이며, 기상 악화 시에는 이마저도 기약 없이 끊긴다. 이 고립된 낙원이 주는 물리적인 거리감은 역설적으로 이곳이 사라졌을 때 우리가 마주할 상실감의 크기를 입증한다.

주민 700명이 떠나간 자리. 억겁의 세월을 견딘 천혜의 절경이 그 공백을 메우고 있다. 세계일보 자료사진

다음은 충남 태안의 내파수도다. 이곳에는 천연기념물로 지정된 ‘구구석’ 해변이 있다. 수천 년간 파도가 깎아 만든 형형색색의 자갈들이 해안을 채우고 있으나, 최근 위력이 강해진 물살은 이 돌들을 다시 바다속으로 쓸어가는 중이다. 전문가들의 데이터에 따르면 이곳의 지형은 매년 육안으로 확인될 만큼 뒤로 밀려나고 있다. 제곱미터당 수 톤에 육박하는 파도의 압력은 자연이 만든 조각품을 스스로 부숴버리는 역설적인 현장을 낳는다. 실제 해안 침식 모니터링 결과에 의하면, 이곳의 해안선은 매년 수십 센티미터씩 육지 안쪽으로 밀려나고 있다. 자연이 깎아낸 몽돌의 연주 소리가 비명처럼 들리는 근거다.

그럼에도 이곳을 찾아야 할 이유는 명확하다. 파도에 씻겨 빛나는 몽돌들이 수 킬로미터나 펼쳐진 광경은 오직 이곳에서만 허락된 마지막 시각적 자극이기 때문이다. 이 여운이 멈추기 전 그 빛깔을 확인하는 것은 여행자가 누릴 수 있는 드문 기회다. 내파수도 구구석 해변은 하루 두 번, 바다가 길을 열어주는 간조 때만 그 모습을 드러낸다. 현장 포착의 시간을 놓치면 다시 반나절의 기다림을 감내해야 한다.

제곱미터당 수 톤에 육박하는 파도의 압력. 자연이 만든 조각품은 스스로 파쇄되는 중이다. 세계일보 자료사진

경남 고성의 등대섬 또한 위태로운 비경을 간직하고 있다. 기암괴석과 남해의 푸른 빛이 만나는 절벽은 압도적이지만, 하단부 해식동굴은 파도의 물리적 타격으로 매년 그 깊이를 더해가는 중이다. 정밀 지질 조사 결과 암반층에 미세한 균열이 발생하고 있으며, 이는 지반의 붕괴 임계점이 멀지 않았음을 경고한다. 절벽 위 풍광은 여전히 견고해 보이나 그 발밑은 거대한 침식 작용이 진행되는 변화의 한복판이다. 물때를 맞추고 험난한 길을 걸어야 하는 수고로움이 따르지만 끝자락에서 마주하는 수평선은 그 모든 과정을 보상한다. 바다가 육지를 깎아내며 내는 날것의 숨소리는 지구가 살아있음을 증명하는 생생한 증거이며, 그 역동적인 생명력의 중심에 서 있다는 사실은 묵직한 파동을 전달한다.

견고해 보이는 절벽 위 풍광. 그 이면은 매년 깊어지는 해식동굴과 암반의 균열로 위태롭다. 세계일보 자료사진

세 곳 모두 세련된 편의 시설은 전무하다. 생수 한 병조차 스스로 챙겨야 하는 고립된 환경은 이곳이 관광지가 아닌 ‘소멸의 현장’임을 실감케 한다. 우리가 여행이라 부르는 행위는 대개 소비에 가깝지만, 사라져가는 공간을 찾는 행위는 각인에 가깝다. 10년 혹은 20년 뒤 우리가 다시 이 섬들을 찾았을 때 무엇이 남아있을지는 누구도 장담할 수 없다. 해수면 상승 지수는 이미 전 지구 평균치를 웃돌고 있으며, 땅이 깎여나가고 사람이 떠나간 자리에 남는 것은 오직 그 찰나를 눈에 담았던 이들의 목격담뿐이다.

지금 바로 여정을 시작하라. 당신이 밟고 서 있는 선착장과 모래사장은 내년 이맘때 존재하지 않을 수도 있다. 당신의 발걸음이 단순한 휴식을 넘어 한 시대의 종언을 기록하는 지점이다. 우리 근해에서 섬들의 이름이 완전히 삭제되기 전, 그 마지막 페이지를 넘길 기회는 지금 움직이는 당신에게만 있다.

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