김태균, 누적 연봉 200억 “호날두 따라 슈퍼카 6대 보유”

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

프로야구 선수 출신 방송인 김태균이 과거 슈퍼카 6대를 보유했다고 전했다.

오는 23일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBO 리그를 대표하는 레전드 선수에서 '우리동네 야구대장'으로 야구 감독이 된 박용택과 김태균이 출연한다.

이날 방송에서는 박용택이 고등학생 시절, 한강 고수부지에서 홍진경을 봤다고 밝혀 이목을 집중시킨다. 홍진경은 박용택의 한강 목격담을 전해 듣고 사실 규명에 나섰다고 해 스튜디오를 발칵 뒤집은 그 사연은 무엇일지 궁금증이 더욱 커진다.

김태균은 박용택의 눈물 중계에 대해 '조작설'을 제기한다. 박용택은 올해 열린 WBC에서 대한민국 야구 국가대표팀이 17년 만에 8강에 진출하자, 중계 중 뜨거운 눈물을 흘려 '울보택'이라는 별명을 얻었다.

김태균은 방송에서 선수 시절 누적 연봉 200억 원을 기록하고 5년 연속 연봉왕에 올랐던 과거 슈퍼카 6대를 보유했던 사실을 밝힌다.

그는 축구 선수 크리스티아누 호날두가 소셜미디어에 슈퍼카 인증 사진을 올리면 자신도 같은 차를 따라 샀다고 털어놓는다.

김태균이 당시 구매한 슈퍼카의 가격을 공개하자, MC 홍진경은 "연봉이 10억대인데 그 차를 샀다고?"라며 놀라움을 표한다.

이에 김태균은 과거의 소비를 후회한다고 밝힌다.

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