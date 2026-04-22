김미려 “부부관계 중 초4 딸에 들켜…솔직히 말했다”

유튜브 콘텐츠 '신여성' 화면 캡처

코미디언 김미려가 자녀들에게 성교육 철학을 공개했다.

21일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '수위 조절 실패한 쎈여자들의 마라맛 토크(남편 첫만남, 키스, 딸에게 스킨십 들킴)'이라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 김미려가 출연했다.

김미려는 남편 정성윤과 각방을 쓰는데도 아직도 부부관계가 왕성하다며 “예전에 애들이 아빠 방에서 잠이 든 거다. 이상하게 그날따라 제가 마음이 동했다”고 말했다.

그러면서 “슬슬 시동을 제가 먼저 걸었는데 갑자기기 애들 발걸음 소리가 들리더라. 옷 입을 시간이 없었다. 이불만 덮고 괜히 심각한 척 애들한테 '저리 가있어. 엄마 아빠 싸웠어 지금. 엄마 아빠 애기 중이니까 가있어. 안 자고 뭐해?' 하면서 괜히 화냈다. 근데 아이들한테 미안하지 않냐. 딸한테 가서 솔직하게 '엄마 아빠랑 했어'라고 했다”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

김미려는 자녀의 눈높이에 맞춘 일상적인 교육도 강조했다. 그는 아들에게 생리와 폐경의 개념을 설명하며 "남자는 여자의 생리대를 사줄 수 있는 배려를 갖춰야 한다"고 가르친다고 전했다. 생물학적 현상을 감춰야 할 부끄러움이 아닌, 삶의 자연스러운 과정으로 받아들이게 하려는 취지다.

조혜련 또한 이에 대해 "아이들이 음지에서 잘못된 정보를 접하기보다, 부모를 통해 건강하게 배우는 것이 훨씬 긍정적"이라며 김미려의 개방적인 교육 방식에 공감을 표했다.

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