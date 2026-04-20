“전광석화 공천”…與 재보선 후보에 송영길·이광재 등판하나

6·3 지방선거 광역자치단체장 공천을 마무리한 더불어민주당이 ‘미니 총선’급으로 확대된 국회의원 재보선 공천에도 속도를 내기로 했다. 최대 14곳이 될 것으로 예상되는 이번 재보선 공천도 빠른 시일 내에 마무리 하겠다는 것이 민주당 방침이다. 정청래 대표는 재보선 후보군 중 송영길 전 대표와 이광재 전 강원지사를 거론했다.

정 대표는 20일 오후 국회 본청에서 가진 기자간담회에서 광역자치단체장 후보로 확정된 민주당 현역 국회의원들의 29일 일괄 사퇴를 언급하면서 “국회의원 재보선 공천자 결정은 전략공천이다”라고 했다. 이어 정 대표는 “전략 공천이기 때문에 전략공관위 심사 뒤 당 대표 보고와 최고위 의결등을 거쳐 공천한다. 따라서 (일괄 사퇴일인) 29일 이전에 몇몇 지역을 발표할 까 한다”고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 국회의원 재보궐선거 전략공천 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스

정 대표 발표에 따라 민주당 광역단체장 후보로 확정된 △박찬대(인천 연수갑) △추미애(경기 하남갑) △전재수(부산 북갑) △김상욱(울산 남갑) △박수현(충남 공주·부여·청양) △민형배(광주 광산을) △이원택(전북 군산·김제·부안을) △위성곤(서귀포) 의원 등의 지역구 8곳에서 보궐선거가 치러지는 것으로 확정됐다. 기존 5곳을 합쳐 총 13곳에서 재보선이 치러진다. 국민의힘 대구시장 후보 선출 결과 등에 따라 재보선 지역은 최대 14곳까지 늘어날 수 있다. 민주당은 국회의원 울산 남갑 재보선에 정 대표 체제 1호 영입인재인 전태진 변호사를 전략공천하기로 했다.

정 대표는 “지방선거 공천과정 속에서 여러 (국회의원 재보선 공천도) 준비를 많이 한 것을 사실이며 대체적으로 윤곽을 다 잡고 있는 것도 사실”이라며 “지방선거 공천처럼 전광석화처럼 가장 빠르게 공천을 하겠다”고 말했다. 그는 송 전 대표와 이 전 지사의 공천 가능성을 시사했다. 정 대표는 재보선 후보 선정 기준과 관련해 인재영입, 내부 발탁, 명망 있는 당내 인사 재배치 등 3대 기준을 제시하면서 특히 명망 있는 당 내 인사 재배치 기준에서 이 전 지사를 거론했다. 이 전 지사는 강원지사 후보 선정 과정에서 우상호 현 후보 지지를 선언하며 불출마 했다. 그는 “선당후사로 많은 사람에게 감동을 줬고 안타깝게 생각하는 목소리들이 많다”며 “그래서 이번 국회의원 재보선에 기회를 줘야 하는 것 아니냐는 목소리가 높다”고 말했다. 정 대표는 이 전 지사 전략공천 지역에 대해 “요즘 ‘핫플레이스’로 떠오르는 곳에 출전을 해도 경쟁력이 매우 있다”고 했지만, ‘핫플레이스’에 대해서는 “저와 여러분이 생각하는 핫플레이스는 또 다를 것”이라고만 했다. 이와 관련 황희 전략공천관리위원장은 기자들과 만난 자리에서 “(핫플레이스는) 수도권 같은 데”라고 말했다. 또 정 대표는 송 전 대표도 공천 대상으로 염두에 두느냐는 질문에 “염두에 두고 있다”고 답했다.

앞서 송 전 대표는 자신의 지역구였던 인천 계양을을 비롯해 인천 연수갑과 하남갑 등이 출마 대상지로 거론된 바 있다. 이밖에 광주 광산을 등도 출마지로 언급된다. 송 전 대표는 2024년 22대 총선에서 광주 서갑에 출마했었다. 이 전 지사의 경우엔 하남갑, 평택을 등이 출마 대상지로 거론된다. 이밖에 부산 북갑에는 하정우 청와대 AI미래기획 수석이 출마 대상자로 언급되지만 출마 여부가 결정되지는 않았다. 정 대표는 하 수석을 만날 것이냐는 질문에 “만날 예정”이라고 답했다. 충남 공주·부여·청양의 경우 박정현 전 부여군수 등이 출마 대상자로 거론되는데 공직선거법 상 지역구 자치단체장이 국회의원 선거에 출마하려면 선거 120일 전에 직을 그만둬야 하는 조항이 걸림돌이다. 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을에는 김남준 청와대 대변인의 공천 가능성이, 안산갑에서는 김남국 전 청와대 디지털소통비서관과 전해철 전 의원이 공천을 두고 경쟁 중이다.

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