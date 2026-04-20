코레일네트웍스, ‘장애인의 날’ 맞아 철도 안전교육 프로그램 시행

코레일네트웍스는 지난 16일 장애인의 날을 맞이하여 죽변역에서 교통약자 대상 철도 안전교육을 진행했다. (사진 제공=코레일네트웍스)

코레일네트웍스(대표이사 전찬호)가 지난 16일 장애인의 날(4월 20일)을 맞이해 동해선 죽변역에서 장애인 직업재활시설 ‘푸르미작업장’과 함께, 교통약자 대상 철도 안전교육 프로그램과 배리어프리(Barrier-Free) 철도서비스 체험을 시행했다.

배리어프리(Barrier-Free)란 장애물(Barrier)과 자유(Free)가 결합된 단어로 장애인, 고령자, 임산부 등 사회적 약자가 물리적·심리적·제도적 제약 없이 시설과 서비스를 이용할 수 있도록 만드는 것을 의미한다.

이번 행사는 장애인 이용객이 철도서비스를 이용하는 과정에서 겪는 불편함과 그에 대한 건의사항을 현장에서 파악해, 이를 바탕으로 역사 내 시설환경을 개선하고 배리어프리 기반 디지털 포용 서비스를 확대하는 등 교통약자의 서비스 접근성과 편의성을 높이기 위해 마련됐다.

참여자들은 동해선 죽변역에서 안전한 철도시설 이용을 위한 ▲철도 안전 및 사고 예방 교육 ▲장애인 화장실, 호출벨 등 편의시설 이용 교육을 받고, ▲배리어프리 주차요금 사전 정산 키오스크(이하 배리어프리 주차요금 사전 정산기) 사용법 ▲배리어프리 열차 승차권 자동발매기의 기능 및 원격상담 수어 서비스 활용법을 실습했다.

코레일네트웍스는 참여자들이 역사 내 이동 동선과 편의시설을 직접 이용해 보며 제시한 다양한 의견을 종합하여 누구나 제한 없이 이용 가능한 철도 환경 조성에 나설 계획이다.

또한 프로그램 종료 이후에는 실습에 참여한 장애인 이용객과 장애인 직업재활시설 푸르미작업장에 생활필수품을 지원하는 등 사회공헌 활동도 병행하여 지역사회와의 상생 가치를 이어갔다.

전찬호 대표이사는 “이번 행사는 단순 체험을 넘어 교통약자의 시선에서 철도서비스 전반을 점검하고 개선과제를 발굴하는 중요한 계기”라며, “현장에서 확인된 다양한 의견을 바탕으로 배리어프리와 디지털 포용 정책을 더욱 보완해 모든 국민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 철도 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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