블랑드비의원, ‘티타늄 리프팅 4,000만 샷’ 알마(Alma)사 인증 획득

사진=블랑드비의원 최준 원장

블랑드비의원이 소프라노 티타늄 리프팅의 제조사인 글로벌 의료기기 기업 알마(Alma)사로부터 4,000만 샷 이상의 시술 케이스로 티타늄 리프팅 엑스퍼트(Expert)를 인증받았다고 밝혔다.

병원 측은 “‘4,000만 샷’이라는 기록은 단일 병원 기준으로는 흔치 않은 시술 사례로, 티타늄 리프팅 관련 임상 경험을 축적해 온 결과”라고 설명했다.

티타늄 리프팅은 755, 810, 1064nm의 3파장 레이저를 동시에 조사해 피부 진피층, 근막층, 지지인대까지 에너지가 도달하도록 설계된 시술이다.

이를 통해 색소나 홍조 개선과 함께 타이트닝 및 피부결 개선 등을 목적으로 적용된다. 시술 후 바로 일상생활을 하는 데 무리가 적어 바쁜 직장인이나 중요한 일을 앞둔 고객들에게 관심을 받는 편이다.

특히 눈가, 볼 처짐, 이중턱, 팔자주름, 턱라인 등 다양한 부위에 적용할 수 있으며, 시술 시간과 회복 부담이 비교적 적은 리프팅 시술로 소개됐다.

블랑드비의원 최준 원장은 “처음 티타늄 리프팅을 개발하고 연구하며 세웠던 원칙들이 오늘날 4,000만 샷이라는 결과로 이어져 감회가 새롭다”며, “이번 알마사의 재인증은 고객들께서 보내주신 무한한 신뢰 덕분이며, 앞으로도 티타늄 리프팅의 관련 시술 연구를 이어가며 정밀하고 안전한 시술을 위해 끊임없이 연구할 것”이라고 소감을 전했다.

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